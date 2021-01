BT styrker satsingen på Bergen – ansetter syv

– Vi skal gi leserne enda mer lokalt stoff, sier BTs sjefredaktør Frøy Gudbrandsen.

– Det er takket være abonnentene våre at vi har mulighet til å investere i journalistikken, sier BTs sjefredaktør Frøy Gudbrandsen. Foto: Rune Sævig

Bergens Tidende styrker satsingen i Bergen. Etter å ha satt ny abonnementsrekord i fjor, er det nå klart at BT skal ansette syv nye årsverk i redaksjonen.

Målet er å lage enda mer journalistikk knyttet til det som skjer i Bergen.

– Vi har hatt en veldig god utvikling over tid når det gjelder antall abonnenter. Det gir oss muligheten til å satse. Og vi tror at dette er riktig tidspunkt for å satse, sier sjefredaktør Frøy Gudbrandsen.

– Er og blir en regionavis

Redaktøren avviser at dette betyr at BT skal snevre inn fokuset og bli en ren «bergensavis».

– Vi kommer ikke til å snevre inn fokuset vårt. BT er en regionavis, og det skal vi fortsatt være, lover Gudbrandsen.

– Men denne satsingen gir oss muligheten til å gi leserne enda mer lokalt stoff fra Bergen. Bergen er en stor by, og det er mye stoff å ta tak i, sier hun.

Korona, klima og valg blir noen av hovedsatsingene i 2021, sier Frøy Gudbrandsen i BT. Foto: Rune Sævig

Gudbrandsen mener at potensialet for ytterligere vekst i abonnementstallene er stort.

– I 2021 skal vi gi leserne våre et enda bedre tilbud. De skal få kraftfull og relevant journalistikk, som er tett på hverdagen til folk i Norges nest største by, sier Gudbrandsen.

Valg og klima

Nå starter prosessen med å rekruttere syv nye redaksjonelle medarbeidere. Satsingen ble vedtatt i et styremøte før jul.

– BT er allerede tett på det som skjer, og nå er det riktig å satse enda mer på kvalitetsjournalistikk om bylivet. Dette skal vi gjøre uten at det går på bekostning av andre områder. Vi skal dekke både byen og regionen med full tyngde, sier Gudbrandsen.

BT skal i løpet av et par måneder lansere en helt ny nyhetspodkast.

Fortsatt er det koronasituasjonen som vil prege nyhetsbildet.

– I tillegg til koronasituasjonen, blir dekningen av stortingsvalget noe av det viktigste vi gjør i år. Både klimajournalistikken og den undersøkende journalistikken skal få enda mer plass i 2021, sier BT-redaktøren.

Hun sender en ekstra takk til BTs abonnenter.

– Det er takket være abonnentene våre at vi har mulighet til å investere i journalistikken, slik vi gjør nå. De kommer til å merke at vi nå satser mer også på den nære journalistikken i Bergen, sier Frøy Gudbrandsen.