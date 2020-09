Mann uten førerkort skal ha promillekjørt to dager på rad

– Det er skremmende at han ikke har lært og gjentar promillekjøringen i dag, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt.

Fredag morgen ble politiet oppringt av en bilist som meldte fra om vinglekjøring på Sotrabrua.

– Bilen som lå foran hadde nesten kollidert, og kjørte over i motsatt kjørefelt, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i politiet.

Bilføreren som varslet, fulgte etter vinglebilen. Da politiet kom frem til Sotra, traff de på en mann i 40-årene utenfor hjemmet sitt.

– Langt over grensen

– Det som er litt spesielt, er at vedkommende også ble tatt for promillekjøring torsdag. Han er tatt to dager på rad, og hadde en promille som var langt over grensen, sier Knappen.

Da mannen ble stanset ved Bergens Tidendes trykkeri i Drotningsvik litt etter klokken 21 torsdag kveld, var det også etter tips fra folk som hadde observert kjøringen.

– Litt utrolig

Men også sent onsdag kveld og natt til torsdag var mannen i politiets søkelys. Da ble han stoppet i en laserkontroll i 50-sonen i Bjørgeveien uten gyldig førerkort.

– Det er nesten litt utrolig, sier operasjonslederen i politiet.

– Hva tenker du om dette?

– Jeg tenker at her har politiet gjort en god jobb, og melderne har gjort en god jobb slik at vi har lyktes med å få ham ut av veien, sier Knappen.

– Er det aktuelt å beslaglegge bilen hans?

– Det skal en jurist vurdere. Det er opprettet sak, og han er anmeldt, sier operasjonslederen.