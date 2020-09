Kvinnekamp i fengselet ga uttelling: – Vi har fortsatt en vei å gå

Vestlandet har endelig fått et åpent soningstilbud for kvinner. Denne gangen for godt, lover KDI.

Kvinnelige innsatte på Vestlandet hadde inntil nylig ingen åpne soningstilbud. Det har nå endret seg. Foto: Live Austgard