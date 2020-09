Spørsmål og svar om koronatiltaka i Bergen

Skal studentar ha heimekontor? Er fotballtrening eit offentleg arrangement? Dette er reglane som gjeld no.

Dei siste ti dagane er det registrert 257 covid-19-smitta personar i Bergen. Tysdag sette kommunen krisestab. Foto: Eirik Brekke

Onsdag var det registrert 1048 personar smitta av covid-19 sidan utbrotet i februar.

Bergen kommune har sett krisestab, og innførte tysdag ei rekke nye tiltak for å slå ned smitten i Bergen. Dugnaden, som Bergen kommune kallar det, vil vare fram til 18. september.

Her er svar på BT-lesarane sine mest stilte spørsmål.

1. Gjennomføre konfirmasjon?

Anonym: – Vi har konfirmasjon laurdag 12. september. Korleis skal vi forholde oss til dette?

Svar: Inntil no har grensa vore på 200 personar i gudstenester, så lenge smittevernet er overhalde. Frå onsdag denne veka er grensa senka til 50 personar.

Når det gjeld feiringa etterpå, kjem det an på kor ein har festen. Er den i din eigen heim, er grensa på 10 personar. Det må vere plass til at alle gjestar kan ha éin meter avstand til kvarandre, og ein må sørgje for god hygiene.

Dersom festen er i eit offentleg lokale, til dømes grendehus, menighetshus eller på ein restaurant, er grensa 50 personar.

Tor Andre Ljosland i Bergen Kirkelig fellesråd sa onsdag morgon at dei vil sende ut informasjon til alle konfirmantar i Bergen i løpet av onsdag.

2. Kva med andre kommunar?

Liv: – Er det tilrådingar om kva kommunane rundt Bergen bør gjere i forhold til arrangement som konfirmasjonar?

Svar: Dei nye retningslinjene gjeld for Bergen kommune, ikkje nabokommunar.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa tysdag at folk må vere forsiktige med tanke på reiser til Bergen no, og at ein skal ha gode grunnar for å reise til Bergen med tanke på smittesituasjonen.

Vaksdal og Askøy kommune rår frå alle reiser til Bergen som ikkje er naudsynte dei neste 10 dagane.

Også Osterøy kommune ber innbyggarane la vere å reise til Bergen om det ikkje er naudsynt.

3. Kva med loppemarknad?

Anonym: – Vil ein utandørs loppemarknad reknast som privat eller offentleg arrangement når det blir arrangert av eit idrettsslag?

Svar: Loppemarknad til inntekt for frivillege organisasjonar blir ikkje rekna som eit offentleg arrangement. Kva som er rekna for å vere eit offentleg arrangement, er definert i den nasjonale covid-19-forskrifta.

4. Kor mange smitta?

Anonym: – Kor mange innbyggarar i Bergen er registrert smitta siste 10 døgn?

Svar: Måndag 31. august var det registrert 791 smitta personar av covid-19 i Bergen.

Onsdag denne veka var det 1048 personar. Med andre ord er det registrert 257 smitta dei siste ti dagane i Bergen.

5. Kva med barnebursdag?

Anonym: – Kva er reglane for barnebursdag? Skulle gjerne hatt 14 gutar heime på laurdag, alle går i same i klasse.

Svar: Det er forbod mot private samlingar på meir enn 10 personar. I tillegg må det vere lagt til rette for at gjestane kan halde éin meter avstand til kvarandre, og ha god hygiene.

6. Munnbind på barn?

Kristine: – Gjeld tilrådinga om munnbind for barn?

Svar: Tilrådinga om munnbind gjeld ikkje for barn under ungdomsskulealder.

Byrådsleiar Roger Valhammar opplyste på pressekonferansen tysdag at ein ikkje er nøydde til å bruke medisinske munnbind, men at ein også kan bruke fleirgangsmunnbind som kan vaskast.

7. Kva med utelivet?

Anonym: – Kan ein dra på bar desse ti dagane som dugnaden gjeld?

Svar: Du kan gå på både restaurant og bar. Men dei neste ti dagane må restaurantar og barar i Bergen føre liste over besøkjande.

Dette gjeld ikkje for personar som skal ta med mat heim. Krav om å føre liste gjeld dersom gjestane sit i lokalet og bestiller mat eller drikke.

8. Maks 50 inkludert arrangør?

Kjellrun: – Gjeld grensa for 50 til stades på offentlege arrangement talet på publikum, eller talet på personar til stades i lokalet?

Svar: Tilsette og oppdragsgjevarar som står for gjennomføring av arrangementet, kjem i tillegg til dei 50.

9. Stengje skular igjen?

Kristine: – Kva er sannsynet for at skular blir stengde?

Svar: Ifølgje Bergen kommune er det særs lite sannsynleg med ei generell stenging av skular.

– Stengning av enkelte skular kan bli aktuelt, seier Trond Egil Hansen, medisinsk fagsjef i Bergen kommune.

Ved Høgskulen på Vestlandet, BI, NHH og Universitetet i Bergen er all fysisk undervisning avlyst.

10. Kva med fotballtrening?

Erlend: – Som fotballtrenar lurer eg på kva fotballtrening går under. Privat eller offentleg arrangement?

Svar: Fotballtrening er ikkje eit offentleg arrangement. Kva som er rekna for å vere eit offentleg arrangement, er definert i den nasjonale covid-19-forskrifta.

11. Heimekontor for studentar?

Astrid: – Når Bergen kommune oppfordrar til heimekontor, gjeld dette studentar også?

Svar: Ja, dette gjeld også studentar, opplyser Bergen kommune.

Alle utdanningsinstitusjonane har gått over til digital undervisning der dette er mogeleg.

12. Kva med symjehallar?

Anonym: – Er det maks mengd personar i symjehallar?

Svar: Det er ikkje vedteke spesielle reglar for aktivitetar som treningssenter og symjehallar.

Dersom ein kan sikre einmetersregelen og andre smittevernreglane, så er det ikkje antallsbegrensing.