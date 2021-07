Evakuert frå flaum i Høyanger: – Eg er berre glad familien er kome seg i sikkerheit

Ei elv har gått over sine breidder og teke eit hus mellom Vadheim og Lavik i Høyanger.

Mykje nedbør på kort tid førte til at store vassmengder pressa seg inn mot bustadhuset. Foto: Høyanger kommune

– Elva har teke eit hus. Ingen budde i huset, men området er evakuert. Eg veit ikkje kor mange, fortel ordførar i Høyanger, Petter Sortland (Ap).

110-sentralen rykka tidlegare i kveld ut fordi elva fløymde over sine breidder ved Fagernes.

Flaumen ført til at E39 var stengt i rundt ein time. Politiet melde klokka 20.00 at den kunne opne igjen.

– Mykje er øydelagt

Geir Ytredal bur i området. Han sto og såg på vatnet renne inn i heimen til familien hans då BT ringde.

– Mykje er øydelagt. Eg er berre glad familien er kome seg i sikkerheit, seier han.

Ytredal hadde besøk av dottera og hennar familie då regnet tok laust. Dei er no evakuert til Høyanger.

Han fortel at vatnet også har øydelagt tunet, og gjort skade på bøen.

– Eg er mest spent på korleis det ser ut inne i huset. Det er nok ein god del vatn i kjellaren. Det er ikkje veldig kjekt. Eg er berre glad det ikkje skjedde på nattestid, fortel han.

Medan familien er evakuert, er han på staden med mannskapa som er kalla ut. Han fortel at regnet no har løya, og at det verste truleg er over.

– Det kunne gått verre, men akkurat no er det ganske kaotisk her, fortel han.

Litt før klokka 20.00 melde mannskapa på staden at vatnet hadde løya. Foto: Høyanger kommune

Kommunen kallar ut kriseteam

Kommunen seier dei vil skaffe husrom til dei som måtte trenge det i natt.

– Det skal vi hjelpe til med. Kriseteamet vårt er kalla ut. Det har vore torevêr og ekstrem nedbør, men det verkar å ha vore veldig lokalt, seier Sortland.

Vegvesenet har stengt Noreviktunnelen og Bogstunnelen, som ligg på kvar si side av flaumen.

Elva som har funne seg eit nytt leie, renn no gjennom eit tun, mot ein låve og eit hus. Det skal ikkje vere husdyr i låven.

Ordførar i Høyanger, Petter Sortland (Ap). Foto: Paul S. Amundsen / Bergens Tidende

Ingen personar skal vere skadd, skriv brannvesenet på Twitter.

Klokka 19.30 melder politiet at dei ventar på ei fagleg vurdering om når vegen kan opne. Også dei opplyser at vassmengdene på staden har løya, men brannvesenet fortel at husa framleis ikkje står trygt.

– Mannskapa torer ikkje gå bort til det eine huset endå. Det renner framleis vatn, og dei har ikkje kontroll, seier vaktkommandør ved 110-sentralen, Ronald Drotningsvik.

Klokka 20.00 melde politiet at E39 blir