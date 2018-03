BEKYMRET: Sandi Ask, Kristin Hauge Iversen, Siri Ann Moen og June Gulli jobber i Sandgotna bofellesskap. De har merket at kommunens innsparinger rammer sektoren. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Hvis vi hadde hatt barn her, ville vi vært bekymret

Ansatte i bofellesskap for psykisk utviklingshemmede fortviler over at kommunens kutt rammer både ansatte og beboere.