Flere av brukerne i Strax-tunnelen ble provosert over kunsten som ble laget i tunnelen. Kort tid etter var den borte.

Store, svarte malingsflekker er det eneste som er igjen på veggene der gatekunstneren AFK, noen tidligere rusmisbrukere og sykepleierstudenter malte i tunnelen tidligere på dagen.

– Jeg ble jævla provosert da jeg så tekstene, sier en mann i 40-årene.

Han står og ser på den overmalte gatekunsten. Ved siden av ham står en nesten tom malingsbøtte.

– Tekstene viser at de ikke kjenner miljøet her nede. Hva var det det sto? «Bergen bryr seg, du er ikke alene», eller noe sånt. Jeg ble så provosert, sier han.

Bård Bøe

Malte over minnemerker

Det var ikke mannen i 40-årene som malte over. BT snakket med gjerningspersonen. Han ønsker ikke å uttale seg, men ga klart uttrykk for at han var oppgitt over kunstverkene.

På flere av stedene hadde minnemerker etter døde venner blitt malt over, og erstattet med ny graffiti.

Bård Bøe

– Noen av dem som skulle representere oss brukerne har vært nyktre i noen år, og plutselig sitter de der på sin høye hest og er med å skrive sånne tekster. Jeg kjenner flere av dem, og de er flotte folk, men de burde kanskje tatt en runde til her nede før de hang opp tekstene, sier «Kåre».

Bård Bøe

Overrasket

Ideskaperen bak prosjektet, høyskolelektor Ruth Marie Donovan, ble overrasket over at reaksjonen skjedde så kjapt.

– Oi, allerede? Dette var en risiko som vi hadde snakket om på forhånd, men at det skjedde så fort så jeg ikke for meg, sier hun.

I forkant hadde hun snakket med flere brukere i tunnelen og testet ut noen av tekstene. Det for at tekstene som skulle settes opp, ikke ble opplevd som «klam omsorg».

– Mange av brukerne var glade i disse tekstene, men vi har tydeligvis ikke klart å involvere alle brukerne i stor nok grad, sier hun.

Bård Bøe

Barn bør ikke være her

Tidligere på dagen var flere barn til stede for å være med å spraye tekstene på veggene. En av dem begynte å plukke opp en av de mange sprøytene som lå på bakken.

Da reagerte en rusavhengig momentant, tok fra barnet sprøyten, og begynte å rydde vekk andre sprøyter på bakken.

– De kom hit med store kameraer, og malte opp. Jeg ble helt nervøs. Og så hadde de med seg barn, og de har ingenting her å gjøre, sier «Kåre».

Han innrømmer at det kunne passet seg med kul sjablong-kunst, og at han liker stilen til AFK – men at tekstene her bommet.