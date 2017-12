Bergensbanen er åpnet igjen etter at den ble stengt mellom Dale og Voss torsdag grunnet rasfare.

Bane Nor opplyser at reisende fortsatt må regne med forsinkelser og innstillinger.

Torsdag, like øst for Evanger, gjorde store mengder vann at underbygningen under sporet ble vasket bort. Dette ble bygget opp igjen i løpet av kvelden og natten, opplyser Bane Nor til BT fredag morgen.

Fortsatt må reisende regne med «noen forsinkelser» på grunn av saktekjøring over den reparerte strekningen, melder Bane Nor i 07-tiden.

Det har regnet mye på Vestlandet den siste tiden, og det er stor rasfare flere steder.