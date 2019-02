Væpnet politi rykket torsdag morgen ut til Gravdal etter at en mann meldte fra om at han hadde blitt ranet med kniv.

Politiet ble varslet klokken 07.33 torsdag morgen og gikk da til aksjon i et område ved Gravdal på Laksevåg.

Alice Bratshaug

– Det er en mann som har meldt fra om at han har blitt ranet. Vi har ikke klart å finne spor etter ranerne, sier politiets innsatsleder Gisle Antun.

Politiet opplyser at klokken 9.24 at det var to gjerningspersoner som truet med kniv, og at fornærmede har fått et risp i magen.

Ifølge politiet skal ranet ha skjedd utendørs.

Politiet har søkt med hund i området.

Ved 9-tiden tok politiet sperringene ned rundt boligkomplekset.

Mannen som skal ha blitt ranet, skal ha vært besøkende på adressen der sperringene ble satt opp tidligere torsdag morgen.

Han skal ikke være alvorlig skadet, men er fraktet til legevakten.

Mannen skal blant annet være frastjålet en mobiltelefon.

Gjerningspersonene er beskrevet som to menn fra rusmiljøet.

Ifølge et vitne var det tre politibiler på stedet og sperrebånd ved et leilighetskompleks i Sjøkrigsskoleveien.

– Vi skal kontrollere en person. Politiet var væpnet. Situasjonen er avklart, men jeg kan foreløpig ikke gå ut med hva dette dreier seg om, sa operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt klokken 8.45.

I 9-tiden ble sperringene tatt ned.

– Det gikk helt rolig for seg. Det var en person i en situasjon som skulle kontrolleres. Jeg vil komme tilbake med mer, sier Algrøy i 9-tiden.

Ifølge ham er ingen så langt pågrepet i saken.