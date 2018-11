Flere vaiere som sikret fregatten har røket i løpet av natten.

Mandag opplyste Forsvaret at fregatten var sikret og stabilisert i fjæren utenfor Stureterminalen i Øygarden.

Ti stålvaiere festet til land sørget for at fartøyet ikke beveget seg.

Nå har flere av disse røket.

– Vi fikk varsel i morges klokken 06.17 om at den ligger dypere i vannet og at det er flere vaiere som har røket, så den har sunket ned og lenger ut, sier kommunikasjonsrådgiver Pål Are Lilleheim i Kystverket til VG.

Forsvarsmateriell har siden skipsulykken jobbet på spreng for å hindre at fregatten skulle skli av grunnen den ligger på.

Forsvaret ønsker ikke å kommentere opplysningene, men har varslet en pressekonferanse klokken 11 tirsdag.