Flere vaiere som sikret fregatten røk i løpet av natten.

I flere dager har fregatten «Helge Ingstad» ligget kantret i fjæresteinene.

Vraket var festet til land med vaiere, for å hindre at skipet sank ytterligere. Vaierne var festet til metallrør som er sprengt tre meter ned i fjellet.

Like etter klokken 06.00 i dag tidlig fikk Kystverket melding om at flere av vaierne var røket. VG var først ute med å melde dette.

Ligger under vann

Skipet sank lenger ned i vannet.

Like før klokken 11 i formiddag stakk bare radartårnet opp fra havet. Resten av milliardfregatten ligger nå under vann.

Direkte nå: Pressekonferanse på Haakonsvern

Overvåket med laser

Etter at de to skipene kolliderte, var det fare for at fregatten «Helge Ingstad» skulle synke. Det ble derfor bestemt å flytte fregatten til et mer egnet sted, og Forsvaret brukte slepebåter for å få fartøyet inn mot land.

Der ble den liggende kantret i fjæren.

Mandag opplyste Yngve Skoglund fra Sjøforsvaret og Håvard Mathisen fra Forsvarsmateriell at vraket var godt sikret.

– Skipet har ligget stabilt siden torsdag klokken 18, sa Skoglund.

På det tidspunktet var vraket festet til land med ni vaiere, og mannskapet holdt på å feste vaier nummer ti.

Bare timer seinere røk altså flere av dem.

Vraket er blitt overvåket med lasermåler for å følge med på all bevegelse.

– Vi har elektronisk måling på åtte punkter på skipet slik at vi måler alle bevegelser i fartøyet ned til millimeternivå, sa Mathisen mandag.

Vanskelige bunnforhold

Forsvarsmateriell har siden skipsulykken jobbet på spreng for å hindre at fregatten skulle skli av grunnen den ligger på. Like utenfor land er sjødybden 35–40 meter. Frykten har vært at skipet skulle skli av grunnen og synke fullstendig.

– Vi avventer tilbakemelding fra Sjøforsvaret for hvordan de planlegger å følge opp den endrede situasjonen, skriver Kystverket i en pressemelding.

De legger til at det fortsatt kommer tidvis lekkasjer fra havaristen, men ikke mer enn tidligere. Totalt er det samlet opp 13 kubikkmeter med diesel.

Planen har vært å få vraket opp på en lekter og frakte det til Haakonsvern, men så langt har Forsvaret ikke kunnet svare på når dette kan skje.

– Sjøforsvaret har svært liten erfaring med å berge egne fartøyer. Heldigvis, sa flaggkommandør Yngve Skoglund til BT mandag.