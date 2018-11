Fredag er det Black Friday og folk strømmer til butikkene. Møt noen av dem som har tatt turen til byen.

Ingrid Dybedal, Melissa Skjerdal og Birte Høydal er på Bergen Storsenter for å sjekke ut tilbudene på Black Friday i fritimene på barnehagelærer-studiet.

– Jeg hadde egentlig ikke planlagt å dra på Black Friday, jeg slengte meg bare på. Jeg synes egentlig bare det er lureri. Butikkene henger bare ut det de egentlig ikke får solgt og så tenker folk at det er bra tilbud, sier Melissa Skjerdal.

– Jeg prøver å se om det er noen gode tilbud her, det er jo greit å få kjøpt noen julegaver litt billig. Som student må man jo tenke litt sånn, sier Birte Høydal.

Hun tror man kan få kjøpt noe bra hvis man har planlagt litt hva man er ute etter.

– Men jeg tror mange kjøper mye de ikke har tenkt eller har bruk for også. Det er vel litt lureri, egentlig, sier Høydal.

– Jeg har fått kjøpt én julegave. Jeg synes Black Friday er greit nå som det snart er jul og man får ting på tilbud, men det er jo litt kaos også, sier Ingrid Dybedal.

– Litt sliten

Silje Katrine Robinson

Marte Aulin har også tatt turen til byen denne fredagen.

– Jeg har vært i byen siden klokken halv ni i morges. Nå er jeg lei og skal komme meg hjemover. Jeg har fått kjøpt et par julegaver på Tilbords og har nok spart et par hundrelapper, sier hun.

Hun forteller at hun hadde planlagt å dra på Black Friday.

– Det er jo mange gode tilbud, men det er også ganske stressende. Jeg vil få med meg de tilbudene som er gode, men man blir jo litt sliten av dette også, sier hun.

– Black Friday er gøy

Silje Katrine Robinson

Butikkleder for Kremmerhuset på Bystasjonen, Renate Helgheim, har vært på jobb siden klokken halv syv for å gjøre i stand butikken.

– Vi åpnet klokken syv, så det var litt uvant å stå så tidlig opp. Alle har mye adrenalin på en dag som denne, vi har planlagt den så lenge at vi er spente på denne dagen, sier Renate Helgheim.

Hun sier at de som jobber i butikkene har skjønt at Black Friday er kommet for å bli, men at det har vært roligere enn i fjor.

– Jeg synes Black Friday er gøy, og jeg har gledet meg til dette lenge. Kremmerhuset har planlagt denne dagen siden Black Friday i fjor. Det som er dumt er at salget går en del ned i forkant av denne dagen. Black Friday er på en måte startskuddet for julesalget føler vi.

En pustepause

Silje Katrine Robinson

Roksana Jega og Elise Eliassen tok seg en pause på Baker Brun på Bystasjonen. De har vært på Black Friday siden klokken syv.

Jeg har kjøpt en del julegaver og undertøy og har nok spart rundt 1000 kroner i dag, sier Jega.

– Jeg gjorde storinnkjøpene i går. Da kjøpte jeg en komfyr og en TV på Black Friday- salg. Jeg sparte noen tusenlapper. Komfyren fikk jeg for 2000 kroner mindre. I dag gjør jeg litt småinnkjøp, men jeg har nok spart en del penger i dag også, sier Eliassen.

– Jeg er egentlig veldig skuffet over Black Friday. Det er dårlige salg, salg som man egentlig får til vanlig også. Jeg hadde håpet på bedre tilbud, men jeg har jo spart en del på det jeg har kjøpt, sier Eliassen.

Jega er enig.

– Jeg synes Black Friday er veldig opphausset. Det er ikke så bra tilbud som man skulle tro. Men jeg var redd for å komme hjem uten noe, og det gjør jeg jo heldigvis ikke.

– Litt imot Black Friday

Silje Katrine Robinson

Utenfor Toneblomst i Starvhusgaten står daglig leder Tone Rasmussen.

– Jeg er litt imot Black Friday, det skaper et kjøpepress. Folk kjøper masse unødvendig som de egentlig ikke trenger – bare fordi det er på tilbud. Vi har så mange slike dager i byen at jeg synes det er viktig å stå litt imot det, sier Rasmussen.

Hun sier at hun ikke har merket noen forskjell på kundene.

– De som ønsker å kjøpe blomster kommer for å kjøpe. Det er ikke noe annerledes i dag enn andre dager, sier hun.

– Skal ut seinere

Silje Katrine Robinson

Romeo Kårbø Tohme har vært på trening og skal egentlig hjem.

– Planen er å dra ut litt seinere i kveld og se etter noen gode tilbud. Jeg ser etter en vinterjakke, for det har begynt å bli så kaldt. Jeg liker egentlig ikke Black Friday. Det er altfor mye kaos og køer over alt, man blir helt svett av det. Men jeg kan jo få noen gode tilbud, så jeg drar likevel, sier han.

– Har kjøpt gaver

Silje Katrine Robinson

På Torgallmenningen står Juan Antonio Marques med handleposene sine.

Han hadde ikke planlagt å dra på Black Friday, men har likevel kjøpt julegaver til konen og datteren.

– Da jeg kom forbi, så jeg at det var fine ting på tilbud. Black Friday er bra, man kan få mye fint til en billig penge, men man bruker også penger bare for å bruke penger. Nå gidder jeg ikke å gå rundt i butikker mer i dag, jeg har kjøpt nok sier Marques.

– Delte ut pepperkaker

Silje Katrine Robinson

Susanne Kvamme Gullaksen, Marie Toft Larsen, Therese Steffensen og Viktoria Hovland går på Olsvik ungdomsskole. De delte ut boller, saft og pekkerkaker i regi av dagen på skolen «Mot til å glede».

– Det er mange som har kommet forbi når de går mellom butikkene for å handle. Folk ser ut til å bli glade når de får en pepperkake og en bolle, det er kjekt å stå her og dele ut. Vi har ikke planer om å dra og handle i dag selv, sier Gullaksen.

– Black Friday er en nydelig dag

Silje Katrine Robinson

Sander Tverborgvik og Sander Havn er fra Stord, men bor i Bergen. I helgen har de fått besøk av kompisene sine fra Stord, Kristian Hammersland, Anders Njøs og Marvin Ingebrigtsen.

– Black Friday er en nydelig dag. Vi er ganske opptatt av mote, så vi har vært på jakt etter kupp i de litt dyrere butikkene, det er ganske mange merkeklær som nå er på tilbud. Dette hadde vi planlagt. Det eneste kjipe er at det er litt mye folk og stress, vi har vært her i noen timer nå, sier Tverborgvik.