I fjor ønsket fylkesrådmannen å øke kollektiv-prisene. Nå har flertallet gått imot ham. Høyre mener dette er uansvarlig.

Torsdag foreslo fylkesutvalget i Hordaland å redusere prisene på kollektivtransport i budsjettet for 2019:

Periodebillett for studenter blir 25 kroner billigere.

Periodebillett for voksne blir 30 kroner billigere.

Prisen på periodebillett for barn og unge blir som i dag.

Dette skal endelig vedtas i Fylkestinget i desember.

Men med Ap, Sp, SV og KrF som forslagsstillere, er det flertall for at billettene billigere – stikk i strid med hva rådmannen foreslo i fjor. Han ønsker nemlig at både voksne, barn, honnør og studenter skal betale mer.

Slik blir det altså ikke.

Får kritikk

– Jeg er glad for, og stolt over, at vi legger frem et budsjett som gjør det enklere for folk å reise kollektivt. For flertallspartiene er det viktig å sikre et godt og rimelig kollektivtilbud, som gjør at enda flere kan velge å sette bilen igjen hjemme. Det er helt avgjørende for å få ned klimagassutslippene og luftforurensingen, skriver fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap) i en pressemelding.

Det er imidlertid ikke alle som deler hennes entusiasme.

Silja Ekeland Bjørkly, som er gruppeleder for Høyre, mener budsjettet er uansvarlig. Fylket må nemlig bruke 178 millioner kroner mer på drift enn hva rådmannen foreslo, for å få råd til alt som de fire partiene har foreslått. Noe av dette går til å finansiere de billigere bussbillettene.

For å få budsjettet til å gå opp, må det blant annet brukes 29 millioner kroner mindre på nedbetaling av lån.

– Gjeldsgraden i fylket er allerede høy, og vil øke enda mer. Fra før har vi en gjeldsgrad på 114 prosent, riksrevisjonen anbefaler å ikke ha mer enn 75 prosent, sier hun.

Rune Sævig

Avviser kritikken

Hestetun mener på sin side at kritikken fra Høyre er helt uberettiget.

– Jeg vil avvise på det sterkeste at vi har et uansvarlig budsjett. Vi har de siste årene prioritert nedbetaling av gjeld, og har over tre år betalt ned over 1,5 millioner. Samtidig har vi laget en handlingsregel, hvor 50 prosent av resultatet hvert år skal gå til nedbetaling av gjeld, sier hun.

Med dette som bakteppe, mener hun at posisjonspartiene har prioritert styring og kontroll over flere år – og at de derfor kan bruke ekstra penger på tjenester til innbyggerne.

– Vi har funnet rom til tiltak for å få flere til å reise kollektivt. Jeg tror nok Høyre ble tatt på sengen, når de så alle de gode tiltakene som vi hadde i budsjettet. Vi har jobbet godt med dette, og fått enormt med respons, sier Hestetun.

Høyre står fast på at det ikke kan brukes mer penger på slikt.

– Det er veldig mange gode tiltak som vi kunne tenke oss å bruke penger på. Men det lar seg rett og slett ikke gjøre å bruke så mye penger, når fylkeskommunen er i en så stram økonomisk situasjon. Det betyr at vi får strammere rammer i fremtiden, sier Bjørkly.