Satt i avhør mandag ettermiddag.

Et 20-tall vindusruter ved skolen var smadret, dører og inventar knust, da rektor ved Kirkevoll skole fikk telefon fra politiet om hærverket søndag formiddag.

Skadene vil trolig koste hundretusener å ordne opp i, fikk BT opplyst i helgen.

– Det må ligge et enormt raseri mot skolen bak dette. Eller at noen har vært sterkt ruset, sa rektor Kari Eng.

Pågrepet

Sjef for politiet i Bergen sør, Bård-Tore Norheim, forteller at en tenåringsgutt ble pågrepet i saken like etter klokken 14 mandag.

Eystein Røssum (arkiv)

– Det er skjellig grunn til å mistenke ham for skadeverket, skriver politisjefen i en mail til BT.

Norheim sier gutten nå blir avhørt av politiet, og at det er for tidlig å si hvordan han stiller seg til mistanken. Det skal være snakk om en lokal gutt.

– Det er taktisk etterforskning som har ledet til pågripelsen.

I løpet av søndagen gjorde kriminalteknikerne seg ferdig med sine undersøkelser. Mandag morgen dro Fana-politiet tilbake – for å snakke med folk på skolen og etterforske i området rundt.

Det er, ifølge Norheim, for tidlig å si hvilken betydning de sikrede, tekniske sporene vil få i saken.

Tidligere fredag fortalte politisjefen om spor og observasjoner de jobbet med å ettergå. «Så får vi se om det fører oss til noen konkrete navn», sa han da.

Timer seinere var altså en gutt pågrepet.

Eirik Brekke

– Sier litt om omfanget

Dagen derpå traff BT rektor på skolen.

– Vi har kostet og kastet og ryddet og barrikadert vinduer for at det skulle bli vanlig skole. Og det ble det, sier hun.

Skolelederen forteller at glassmesteren måtte komme tilbake mandag, fordi de gikk tom for sikringsmateriell til vinduene i helgen.

– Det sier litt om omfanget.

Eirik Brekke

Neppe video

Politisjef Norheim tror ikke det finnes overvåkningsbilder som viser hærverket.

Det baserer han på at videobilder ikke har vært mulig å fremskaffe når politiet har undersøkt tidligere forhold registrert ved skolen.

Eystein Røssum (arkiv)

– Det har vært en del klager på at ungdommer tar opphold ved skolen og i området rundt. De har gjort forskjellige ting som har ført til klager til politiet. Da har det ikke vært fanget opp av overvåking. Men vi sjekker selvsagt om det kan være videoopptak å gå gjennom.

Spesielt de siste to månedene har det vært mye hærverk ved skolen, ifølge rektor Kari Eng. Ledelsen tror ikke egne elever står bak.

Eng sa søndag at hun har «en mistanke» om hvem gjerningspersonene er.

– Fana er en liten bygd, og det er blitt snakket en del blant ungdommene om hvem som kan ha stått bak de tidligere episodene.

Sjekker steiner for DNA

Eystein Røssum (arkiv)

Spor som er innhentet av kriminalteknikerne må sendes til analyse. Norheim forteller at de blant annet vil se etter DNA-spor på steiner som tilsynelatende er brukt for å knuse vinduer.

– Det tar fort to-tre uker å få analysesvar fra laboratoriet. Det er ikke så lett å finne fingeravtrykk på en stein, men det kan være DNA.