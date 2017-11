Trygve Hjønnevåg (82)

– Eg var heldig og fekk meg ei god kone. Me hadde det så fint i lag. I august, på bursdagen min, sovna Marta inn. Det var den verste dagen i mitt liv. Ho var den einaste kjærasten eg har hatt. Marta var så meisterleg til å strikka. Eg har ikkje tal på alle genserane eg fekk. Den eg har på meg i dag, er den siste ho fekk ferdig. Frå eg var ung gut til eg vart pensjonist, var eg på fiske heile året. Alltid gledde eg meg til å koma heim til Marta og dei to borna våre. Gleda no er at begge bur i nærleiken. Eg vert ikkje einsam i jula.