Havforskningsinstituttet og Hurtigruten presenterer hvordan de ser for seg fremtidens Dokken.

Et samlingspunkt for de fremste havmiljøene i verden. Et bærekraftig opplevelsessenter for lokalbefolkningen og reiselivet.

Det er planene som Havforskningsinstituttet og Hurtigruten i dag la frem på en pressekonferanse i Media City Bergen.

Akvariet i Bergen er også invitert med på prosjektet, som tirsdag ble presentert for politikere, journalister og andre aktører.

– Unik mulighet

– På Dokken har vi en unik mulighet til å samle havforskning, havnæringer, boliger og pulserende byliv. Og slik skape en bydel hvor det er trivelig å oppholde seg, også etter arbeidstid, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

Hun forteller at det er jobbet mye med nyskapende og innovative ideer for Dokken den seinere tiden.

Ørjan Deisz

Opplevelsessenter

Dette mener de er høydepunktene i planene:

En levende bydel med arbeidsplasser, beboere og opplevelser sentrert rundt havet.

Kafeer og restauranter basert på lokale råvarer, som skal sikre aktivitet fra morgen til kveld.

Et opplevelsessenter i verdensklasse, der Akvariet er invitert med som en del av prosjektet.

Snuhavn med daglige anløp av Hurtigrutens skip, der gjestene begynner eller avslutter reisen med Akvariet, forskningen og bydelstilbudene.

VILL URBANISME / HAVFORSKNINGSINSTITUTTET / HURTIGRUTEN (ILLUSTRASJON)

Et forbilde for andre byer

– Her tenker vi byutvikling på en helt ny måte. Hele området skal være åpent og tilgjengelig for allmennheten, med en god blanding av boliger, næring, forskning og reiseliv, sier Daniel Skjeldam.

Og sjefen for Hurtigruten har store visjoner.

– Dokken skal ikke bare være et forbilde for resten av Bergen, men for byer verden over, utdyper Skjeldam.