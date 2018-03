Med et mangfold av aktiviteter skal Nygårdsparken finne tilbake til sitt opprinnelige formål: Være hele Bergens rekreasjonspark.

– Mamma, jeg fant et påskeegg! ropes det ivrig.

Barn med hodene bøyd over det gusjegulgrønne gresset ivrer rundt i Nygårdsparkens øvre del. Det er palmesøndag. De balanserer på kanten av Langedammen og glir ufortrødent langsmed smijernsgjerder og trær på jakt etter skjulte påskeskatter.

Fant 13 påskeegg

Med tre fargede egg i nevene forteller Sjur Litleskare (6) at han og kompisene var på plass i parken i god tid før eggejakten startet. Da kunne de observere og legge seg på minne hele 13 egg.

Ørjan Deisz

– Vi måtte bare lete litt under buskene. De var lette å finne, proklamerer han høylytt, før han løper inn i det nye kioskbygget Paviljongen for å innkassere premien: Et fruktspyd.

Et mangfold av aktiviteter

Søndagens påskeeggjakt er bare en i rekken av nye, spennende aktiviteter i Nygårdsparken. Sist helg inntok vikinger parken, og overnattet i telt. Joggere frekventerer parken tidlig og sent, og barnefamilier legger om søndagsturen til parken.

Ørjan Deisz

Vel ser parken noe glissen og grå ut, men omgivelsene er ryddige, lyse og oversiktlige. Et halvt år etter gjenåpningen av parkens øvre del er gjennomgangsmelodien blant naboer BT snakker med den samme. «Helt fantastisk!», «Som natt og dag», «Bare nydelig!»

Bak godordene lurer felles håp og vilje: Nygårdsparken skal ikke falle tilbake til gamle dagers «storhetstid» som en av Nord-Europas største åpne russcene.

Ørjan Deisz

Fakta: Nygårdsparken Anlagt i 1885 i engelsk landskapsstil som en park der byens befolkning kunne «spasere og rekreere».

Parkens øvre del ble stengt for publikum 25. august 2014.

Det i tråd med «Plan mot åpne russcener», vedtatt av Bergen bystyre i 2012.

Et viktig tiltak for å hindre at Nygårdsparken igjen blir en markedsplass for omsetning og bruk av illegale rusmidler var bevilgning av midler til en omfattende oppjustering og rehabilitering av parken.

Opprustingen av parkens øvre del omfatter blant annet en nybygget paviljong/kafé, et aktivitetsområde med lekeapparater for de minste barna og en nyanlagt promenade rundt Langedammen.

Flagghaugen er fortsatt stengt, og ferdigstilles først ved årsskiftet 2018/2019.

Gjennomføringsavdelingen ved Bymiljøetaten (BME) planlegger nå en opprusting av parkens nedre del.

Til nå er det brukt 30 millioner kroner på opprusting i parkens øvre del, og de neste tre årene er 48 millioner kroner satt av i bystyrebudsjettet.

Våren 2017 ble det vedtatt økt bevilgning til lekeplassutstyr og trimutstyr, samt tilsetting av aktivitetskoordinator i et toårig prosjekt.

Disse tiltakene er ment å stimulere til økt aktivitet og bruk av parken av flere ulike brukergrupper.

Leie av parken og paviljongen er gratis i prosjektperioden, d.v.s. frem til sommeren 2019.

Et pilotprosjekt for foodtrucks i Nygårdsparken kommer i gang sommeren 2018. Kilde: Bergen kommune

Formaninger i fleng

– Vi kalte parken for narkoparken. Den var litt skummel, konstaterer Mari Singstad (15).

Hun minnes mantraet mamma Evy innprentet i henne dersom hun måtte i parken: «Ikke møte blikk, gå fort og rett frem og ikke ta imot noe». På skolen fikk de opplæring i hvordan sprøytespisser så ut, og at man ikke skulle ta på dem.

Ørjan Deisz

– «Parken» hadde liksom et stygt trekk ved seg. Jeg husker alle de andre barna var redde for parken, men det var ikke jeg. Det er bare snakk om gode folk som gjør fæle ting, mener Fabian Bjordal (15).

I dag forteller Singstad at parken er blitt et positivt samlingspunkt for de unge.

– Vi tar gjerne med oss kaffe i termos og setter oss ned på benkene. Her er det lunt og ikke mye vind, sier hun.

Nord-Europas største russcene

På 90-tallet nærmest fløt heroinen inn til Norge. Nygårdsparken var et av stedene der dette var tydelig.

Ørjan Deisz

Tilstanden eskalerte utover 2000-tallet, og høsten 2014 ble øvre del av parken, der «ingen» turde å passere, stengt for oppussing.

– Om ikke daglig, rykket vi til parken flere ganger i uken, forteller politioverbetjent Roger Olsen om hvordan tiden før stengingen opplevdes.

Lederen for politiets innsatsgruppe mot åpne russcener fryder seg over endringen.

– I forrige uke så jeg masse skolebarn leke rundt i parken. Dette hadde aldri skjedd tidligere. Så du skolebarn i parken, var det fordi de skulle transporteres fra A til B, sier han.

Ørjan Deisz

Et trygt nabolag

– Om jeg ser en endring? Ja, herregud, det er som natt og dag, sier Jon Eigil Eknes Thorsen, og utdyper:

– Nå kan vi sette fra oss ting utenfor huset uten å være redd for at de forsvinner.

Da øvre del av parken gjenåpnet 9. september 2017 synes Thorsen, som selv er oppvokst på Møhlenpris, det var forunderlig.

– Det var som å være tilbake i barndommen, vi kunne gå steder der vi ikke hadde vært på mange år, sier han.

Ørjan Deisz

Sykkel-VM som lokomotiv

– Vi er fullbooket hver helg frem til sommeren, og jobber nå med høstprogrammet, forteller Solveig Trædal, så engasjert at hun kan høres nesten ned til Villaveien.

Hun er parkens aktivitetskoordinator, ansatt av kommunen for å holde i trådene for hva som skal skje i parken.

I starten gikk mye tid til å besøke lag og organisasjoner for å få dem til å legge aktiviteter til parken. Selg vafler og behold inntekten, lokket hun med. I dag nærmest renner lagene på døren hennes for å booke tid i parken. Selv takker hun sykkel-VM for drahjelpen i starten.

– At vi åpnet i tide til sykkel-VM gjorde at mange tusener kom til parken. Det ga gode ringvirkninger, mener Trædal.

Ørjan Deisz

Tverrfaglig samarbeid

– Den gode utviklingen har ikke kommet av seg selv. Både aktivitetskoordinator, Bymiljøetaten, ruskoordinator og politiet har tilført store ressurser til parken. Det er flott å se at det virker, sier Geir Haveraaen, leder for gjennomføring i Bymiljøetaten.

Han vil imidlertid ikke gå med på å friskmelde parken etter bare seks måneder.

– Du finner fortsatt sprøytespisser nå og da i parken, men ikke mer enn i andre parker. Du får heller si at Nygårdsparken er i ferd med å bli en god park.

Eirik Brekke (arkiv)

Ser positivt ut

Parken er fortsatt del av politiets rute når de patruljerer. Så langt har det ikke vært antydninger til ansamlinger, omsetning eller bruk av narkotika, ifølge Roger Olsen.

– Det er en markant nedgang i kriminalitetsbildet for området, og vi har ingen indikasjoner på at rusmiljøet reetablerer seg i parken, sier lederen av innsatsgruppen mot åpne russcener.

Han er svært opptatt av at flere av byens befolkning skal få øynene opp for Nygårdsparken som rekreasjonsområde.

– Nøkkelen er først og fremst oppussing og at parken blir attraktiv å bruke som en park. Med gode aktiviteter i parken får du en sosial kontroll som forebygger uønsket aktivitet, sier han, og legger til:

– Jeg har stor tro på at denne parken skal bli hele byens rekreasjonsområde. Her er både vi i politiet, nærmiljøet og kommunen tydelige: Nygårdsparken skal ikke bli en åpen russcene igjen.