Da filmen om en kvinnefestival i Etiopia skulle vises, ble det så dårlig stemning at politiet måtte rykke ut.

– Da vi startet filmen reiste de seg og begynte å skrike. Brannalarmen ble også utløst, så det var veldig kaotisk.

Det forteller filmskaper og sosialantropolog Thera Mjaaland.

Onsdag kveld skulle hun for første gang vise dokumentarfilmen «Tre dager med frihet» på Litteraturhuset i Bergen.

Kvinne-film

Filmen tar for seg en årlig festival i Tigray i Etiopia, hvor kvinner feirer sin frihet i tre dager.

Demonstrantene var imidlertid ikke der for å demonstrere mot kvinnesaken.

– Makteliten i Etiopia kommer fra Tigray og de som demonstrerte tilhører opposisjonen. De demonstrerer mot alt som kommer derfra, forteller filmskaper Mjaaland.

Utløste brannalarmen

Ifølge henne kan det ha vært mellom 40 og 50 demonstranter der.

– Det var flest menn, men også noen kvinner. Alle var rasende, sier hun.

At brannalarmen ble utløst bekrefter daglig leder av Litteraturhuset, Kristin Helle-Valle.

Hun måtte oppsøke auditoriet og ringe til politiet da demonstrantene nektet å forlate rommet. Heller ikke da filmen ble avlyst ville etiopierne dra.

– Noe slikt har aldri skjedd før i Litteraturhusets historie, sier hun.

Film om kvinnekamp

Filmskaper Mjaaland forteller at hun på forhånd visste at det kunne bli bråk rundt filmen, og at hun derfor ga beskjed om at folk kunne få si sin mening etter at den var ferdig.

– Opposisjonen reagerer på virkemidlene som regimet i Etiopia bruker mot dem. Det at de ikke tillot at denne filmen ble vist, er akkurat like udemokratisk, slår hun fast.

Marita Aarekol

Men hvorfor demonstrerer de mot akkurat denne filmen?

– De vil demonstrere mot alt som de tenker er til støtte for regjeringen i Tigray. Dette falt nok innenfor det de mener støtter regjeringen, sier hun.

Personlig tenker Mjaaland at denne filmen ikke handler om Tigray, men om demokrati og likestilling.

– Løste seg fort opp

Operasjonsleder i politiet, Stein Rune Halleraker, bekrefter at de sendte en patrulje til stedet.

– Vi rykket ut til en ordensforstyrrelse og fikk skilt partene. Det tok ikke lang tid, sier han.

Han forteller at ingen som var der fikk pålegg fra politiet.

Etter at oppstyret roet seg, ble en liten gruppe på om lag ti personer igjen for å se filmen i en privat visning.

BT kjenner ikke identiteten til demonstrantene, og har derfor ikke hatt mulighet til å få deres versjon av hva som skjedde.