På en fylkesvei i Fana sopte én fotoboks inn over fem millioner kroner i fjor.

Automatisk trafikkontroll (ATK), bedre kjent som fotobokser, fortsetter å være en gullgruve for staten.

Generelt for fort

Nå er fjorårstallene for fotoboksene i Hordaland klare. De viser at et femsifret antall bilister er blitt knipset. Bøtene er totalt på nær 30 millioner kroner.

– Det går generelt for fort, sier politioverbetjent Ola Akselberg, ansvarlig for fotoboksene i tidligere Hordaland politidistrikt.

Mens fotobokser i Fløyfjelltunnelen og Knappetunnelen har tronet på topp de siste årene, var det i 2017 en fotoboks i Fana som hanket inn absolutt flest fartssyndere. Den er plassert i en 50-sone på Hardangervegen (fylkesvei 580), ikke langt unna den nedlagte barneskolen i Helldalen.

Kartet over viser hvilke fotobokser der høyest andel av de som ble kontrollert kjørte for fort. I fotoboksen i Helldalen ble mer enn fire av 1000 kontrollerte bilister tatt for å kjøre for fort. Klikk sirklene for detaljer.

Danker ut Fløyfjelltunnelen

Fotoboksen i Helldalen knipset alene hele 3087 bilister i fjor. For å sette det i perspektiv: Det er flere enn alle de tre boksene i Fløyfjellstunnelen til sammen.

Og: I kroner og øre står Helldalen-boksen for neste hver femte krone som ble dratt inn av fotoboksene.

– Det er et veldig høyt tall, selv om overskridelsene ikke nødvendigvis er så høye. Folk kjører som om det er 60-sone der fortsatt. Og det gir utslag, sier Akselberg.

Fartsgrensen på stedet ble nemlig satt ned for noen år siden, til irritasjon for beboere i området. Nedskiltingen kom endatil etter at barneskolen på stedet var lagt ned, en skole som i årevis kjempet for å få satt ned farten.

Akselberg sier det vurderes å skilte opp igjen til 60 km/t.

– Folk skjønner ikke helt hvorfor det er 50-sone der. Det er få gående langs denne veien. Jeg har hørt snakk om at det vurderes å skilte opp igjen. På den andre siden: Det er smalt og trangt der, ganske mange syklister og det har vært en del ulykker, sier fotobokssjefen.

Mange bokser ute av drift

At tall og «topplasseringer» varierer fra år til år, kan ha mange og til dels helt hverdagspragmatiske forklaringer.

Akselberg forteller at «veldig mange fotobokser» i fjor var ute av drift på grunn av feil, vedlikehold og asfalteringsarbeid.

I tillegg er det i Vest politidistrikt blitt færre folk til å ta seg av fotobokssakene.

Politiet og Vegvesenet kan da i samarbeid bli enige om å skru av enkelte bokser oftere enn ellers, rett og slett for ikke å drukne i saker.

Fløyfjellet: 2000 færre tatt i ett løp

For eksempel kontrollerte fotoboksen i Fløyfjelltunnelens løp mot sentrum kun en femtedel så mange bilister i fjor som i 2016. Det gir selvfølgelig store utslag, med over 2000 færre bilister tatt.

Må identifisere fører

– Den automatiske trafikkontrollen i Fløyfjelltunnelens sørgående løp har vært koblet ut ganske lenge i forbindelse med veiarbeid.

Det samme gjelder på E16 ved Dale, der det dessuten er blitt skiltet opp fra 60 til 70 km/t, sier Akselberg.

– Til slutt et kanskje litt rart spørsmål: Hvorfor står ikke fotoboksene på hele tiden?

– Det har rett og slett med kapasitet å gjøre. Står de på hele tiden, blir det vanvittig med saker. Og hver sak krever manuell behandling. Blant annet skal fører identifiseres ut fra bildet. Vi kan ikke automatisk sende bot til den som eier bilen.