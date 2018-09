STATSARKIVET: For ein slektsgranskar er det ein oase av kjelder i magasina langt under jorda i Statsarkivet på Årstadvollen. Til all lukke er mykje av dei 25.000 hyllemeterane med arkivmateriale digitalisert. Med sine to meter kjem Kenneth Bratland lett til i dei øvste hyllene. FOTO: Tor Høvik