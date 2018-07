Solen skal skinne og temperaturen skal overstige 30 varmegrader. Her er fire tips til hva du kan gjøre på i sommerværet i Bergen og omegn.

Du trenger ikke å dra langt for å oppleve sydenstemning i Bergen fredag.

Byen byr på både strandliv, turmuligheter og vannaktiviteter, og her er en oversikt over hva du kan gjøre.

Dra på stranden

Er du i sentrum og har lyst på en rask dukkert er både Verftet og Nordnes sjøbad naturlige steder å dra.

Det finnes også bademuligheter i Nordnes parken, og den nye sandstranden ved BI på Marineholmen er vel verdt et besøk.

Om du har bedre tid er både Helleneset sør for Eidsvågneset og Kyrkjetangen på Bønes gode steder å nyte sommervarmen. Her er det sandstrender, stupebrett og gode fiskeplasser.

BOF

Bor du litt lenger unna sentrum kan du for eksempel ta turen til Skjoldabukta i Fana bydel. Denne badeplassen er godt egnet for barn, og det ligger en fin og flat gressmark like ved hvor du kan sole deg.

Et annet alternativ er Grønevika ved Arboretet på Milde. Området er nylig blitt rehabilitert, og er perfekt for barnefamilier. Vannstranden er grunn og fin, og i tillegg er det en gressplen like ved hvor det er lov å sette opp telt.

Gå på padletur

Jan Robert Brandsdal

Bergen sentrum er et godt utgangspunkt for å ta en padletur. Du kan for eksempel dra opp til Skomakerdiket, som ligger 800 meter fra Fløybanens øvre stasjon. Fra klokken 11.00–15.00 er det mulig å låne en kano gratis.

Om du ikke har lyst å dra opp i høyden, kan du heller ta turen til Fiskerimuseet og Kystkultursenteret i Sandviken. Her kan du leie en kano og dra på padletur i byfjorden.

Dersom du ønsker å komme deg ut fra Bergen, kan for eksempel ta turen til Askøy. Like i nærheten av Herdla Fort kan du leie kajakk og padle rundt i Herdlefjorden.

Turløyper

I Bergen og omegn finnes det et stort mangfold av turløyper for enhver smak.

Et godt tips til barnefamilier er å dra til Øvre Hellen i Ytre Sandviken. Her er det flere turområder og sti mot Eidsvågsfjellet, flere klatrefelt og en hinderløype.

Ørjan Deisz

En annen mulighet er å dra til Raudlio utenfor Os. Dette er et svært skogområde med villmarkspreg. Fra parkeringsplassen på Hatlelio finner du flere gode turløyper.

Om du føler deg sprek kan du dra på en eller flere av de syv fjell, som omringer Bergen sentrum. Et annet fint alternativ er å gå den klassiske viddeturen mellom Fløyen og Ulriken.

Dra på båttur

For dem som har båt er mulighetene mange.

Skogsøy kan by på en imponerende turopplevelse. Her kan du kombinere vakker, rå natur og en god badeopplevelse i samme slengen. Båten kan du fortøye på søndre del av øyen.

Buarøy fort er et gammelt tysk fort, som det er verdt å utforske. Øyen ligger sør for Bergen i Korsfjorden, og det er mulig å legge til med båt på begge sider av den gamle fergekaien nord på øyen.

BOF

Kollevåg på Askøy kan også være verdt et besøk. Her er det flere lange sandstrender, grillmuligheter og store gressområder. Området har flere fortøyningsmuligheter.

Du kan like vel oppleve Bergens byfjorder, selv om du ikke har egen båt. Du kan for eksempel delta på en to timers guidet seiltur. Turen starter ved C. Sundtsgt. 51 ved Nykirkealmenning klokken 12.00.

Kilder: Lars Torgilstveit, driftsplanlegger ved Bergen og Omland Friluftsråd, og Ann Kristin Schei, avdelingsleder i Turistinformasjonen i Bergen.