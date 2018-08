FLYTTET TIL BERGEN: – Hadde jeg visst at det i realiteten ikke var noen venteliste, hadde jeg selvsagt ikke takket ja til å stå på den, sier Tilda Totland Persson (20). Her sammen med mamma Vigdis Totland. FOTO: Paul S. Amundsen

– Ble tilbudt å stå på UiB-venteliste som ikke var reell

Tilda Totland Persson (20) fikk beskjed om at hun var nummer to på venteliste til drømmestudiet på UiB og takket ja. Senere viste det seg at studiets venteliste ikke var reell.