Fem personer ble alvorlig fyrverkeriskadet, ifølge Haukeland.

Første nyttårsdag hvert år samler overlege Nils Bull ved Augeavdelinga på Haukeland universitetssjukehus inn tall på hvor mange som er behandlet for øyeskader etter nyttårsfeiringen fra sykehus i hele landet.

Tallene i år viser en oppgang siden i fjor.

– Det er en litt for stor oppgang til å tenke at det er tilfeldig. Det kan ha noe med det dårlige været å gjøre. Da er det vanskelig å få fyr på rakettene, og vi vet at det er større skaderisiko med dårlig vær, sier Bull.

– Jeg var litt sjokkert at det var tre av skadene oppsto da personen hadde gått tilbake i ikke-antent fyrverkeri. Det er stikk i strid med både fyrverkerireglene og sunn fornuft.

Brukte ikke vernebriller

Ingen av de skadde brukte vernebriller under rakettoppskytningen.

– Det er dessverre ikke overraskende at de skadde ikke har brukt vernebriller, for slik har det vært alle årene, sier Bull.

Han tror det virker lite kult å bruke vernebriller, og håper at man etter hvert får briller som passer bedre til festantrekk.

12 menn, en gutt, tre kvinner og en jente er skadet etter nyttårsaften. Fem av de skadde var tilskuere til fyrverkiet.

– Synet vil være totalt ødelagt

Fire av de fem alvorlige øyeskadene, og fem av de moderat alvorlige, skjedde etter bruk av effektbatteri, melder Bull.

– For flere av dem innebærer det at synet er totalt ødelagt. Noen av dem er under operasjon, hvor man prøver å lappe sammen øynene. Noen vil være blinde på ett øye, sier overlegen.

Nils Bull (arkiv)

En av de alvorlige skadene skjedde etter bruk av «One shot», som beskrives som «en luftbombe» av produsenten.

For seks av skadene har man ikke opplysninger om type fyrverkeri.

Gikk tilbake til antent fyrverkeri

– Hva kan man lære av årets fyrverkeriskader?

– Først og fremst det å ikke gå tilbake til fyrverkeri som ikke går av. Det er grunnleggende, men det er behov for å nevne det også, sier Bull.

Han synes det er gledelig at det er få barn som er skadet sammenliknet med tidligere år. Totalt ble to barn skadet som følge av rakettoppskytning.

Ønsker forbud

Overlegen håper at politikere vil innføre forbud mot privat oppskytning.

Bull trekker frem en undersøkelse fra Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO), hvor det fremgår at over 60 prosent mener at privat bruk av fyrverkeri bør forbys dersom kommunen står for offentlig oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaften.

– Nå er flertallet for forbud. Tidligere har det ligget på 50–50. Jeg håper politikerne kan gå med på et forbud, sier Bull.