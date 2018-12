– Det er dårlig vær i fjellet med mye vind, sier trafikkoperatør Hanne Norheim ved Vegtrafikksentralen i Bergen.

Søndag formiddag er det kun E16 over Filefjell som er helt åpen. Det er snø- og isdekke i veibanen.

Tror trafikken vil øke

– De som skal over fjellet, må kontrollere vær og føreforhold. De bør vite om det er åpent, kolonne eller stengt. Alle må regne med god tid hvis de skal over fjellovergangene, sier Norheim.

Hun forteller at det ikke er all verden med trafikk, og ventetiden på kolonnen er heller ikke lang.

– De kjører fortløpende, sier Norheim.

– Er det stor trafikk?

– Ikke som vi vet om, men jeg regner med den øker på når folk skal hjem fra hytten, sier Norheim.

Hun forteller at det er mye vind i fjellet. Den sørger for at veiene fylles med snø.

Statens vegvesen

Dette er status

Med unntak av E 16 over Filefjell er det kolonnekjøring på de øvrige fjellovergangene mellom øst og vest. Dette er status søndag klokken 11.00:

Riksvei 7 Hardangervidda: Kolonnekjøring på grunn av uvær mellom Leiro bom - Haugastøl bom. Gjeleder fra søndag morgen klokken 05.53 og inntil videre.

E134 Haukelifjell: Kolonnekjøring på grunn av uvær mellom Liamyrane bom - Vågslidtunnelen. Gjelder fra klokken 05.25 søndag morgen og inntil videre.

Statens vegvesen

Riksvei 52 Hemsedalsfjellet: Kolonnekjøring på grunn av uvær mellom Borlaug og Storeskard bom. Gjelder fra søndag morgen klokken 04.24 og inntil videre.

Fylkesvei 50 Hol - Aurland: Kolonnekjøring på grunn av uvær. Gjelder fra klokken 09.19 søndag morgen og inntil videre.

Riksvei 13 Vikafjellet: Hola - Storehaugtunnelen. Stengt på grunn av uvær. Gjelder fra søndag morgen klokken 07.32 og inntil videre.

Fylkesvei 13 Gaularfjell: Stengt på grunn av snøras mellom Bårddalselvi bom og Mjell bom. Blir ikke åpnet søndag.

Fylkesvei 55 Sognefjellet: Stengt på grunn av uvær mellom Liasand bom og Turtagrø bom. Det skal gjøres en ny vurdering mandag morgen klokken 09.00.