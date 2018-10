En mann i 20-årene fikk knekt nesen og ødelagt noen tenner etter å ha blitt angrepet i Veiten i Bergen sentrum. Det ble en travel natt for politiet.

Politiet håndterte nærmere 40 oppdrag i Bergen sentrum og i bydelene som omhandlet ordensforstyrrelser, slagsmål, rusede personer og vold.

Det var klokken 01.37 at 20-åringen i Veiten ble utsatt for vold. Han ble slått til, knekt nese og ødelagt noen tenner. Gjerningspersonen stakk fra stedet. Fornærmede ble kjørt til legevakten, og det er opprettet anmeldelse for kroppsskade.

Klokken 02.56 ble en ruset bilfører stoppet på E39 på Minde. Mannen tok promilletest, ble fratatt førerkortet og anmeldt.

Klokken 02.14 ble en bilfører stoppet av utrykningskjøretøy i Løvstakktunnelen. Kvinnen ble testet for promillekjøring, anmeldt og fratatt førerkortet.

På en restaurant i Vestre Skostredet gikk en mann i 40-årene til angrep på dørvaktene. Han skal ha slått vaktene og opptrådt truende. Politiet rykket ut, og mannen skal også ha forulempet politiet. 40-åringen ble satt i arresten, og anmeldt for ordensforstyrrelser og forulemping. Hendelsen skjedde klokken 01.57.

Narkotika i bilen

På Bryggen klokken 01.25 ble en åpenbart beruset mann som laget bråk, bortvist av politiet. Mannen fikk flere sjanser, men da han ikke fulgte politiets pålegg ble han satt i drukkenskapsarresten. Han er nå anmeldt for brudd på politiets pålegg.

På en burgerrestaurant på Torgallmenningen slo en mann i 20-årene en vekter. Hendelsen skjedde klokken 00.32. Mannen var ruset og oppførte seg truende mot andre. Da politiet kom forsøkte han å løpe fra stedet, men ble fort innhentet og anmeldt for ordensforstyrrelser.

Klokken 04.24 i Lerkevegen i Os ble en mann i 20-årene anmeldt for ruskjøring. Det ble også funnet narkotika i bilen. Mannen ble kjørt til legevakten for blodprøve, og fratatt førerkortet.

Til fare for seg selv

Klokken 01.14 i Naustdalsvegen i Førde ble en 18 år gammel bilfører stoppet etter sladding og burning i en rundkjøring. Mannen ble anmeldt for brudd på veitrafikkloven, og for å være til fare både for seg selv og andre.

På en hamburgerrestaurant i Førde skal en mann i 20-årene ha slått en vakt. Ingen kom til skade, men mannen er nå anmeldt for ordensforstyrrelser og vold. Hendelsen skjedde klokken 02.56.

To menn ble bortvist fra et hotell i Førde etter å ha havnet i klammeri med vaktene. Hendelsen skjedde klokken 02.23.

I Sogndal ble en mann bortvist fra en privat adresse etter å ha opptrådt voldelig. Han slo hull i en dør og ødela et bord. Mannen blir anmeldt.