Alle nødetatene rykket ut til Sotra.

Samtlige nødetater rykket ved 19.30 tirsdag kveld ut til en ulykke i et skogsområde ved Foldnes på Sotra.

En mann i 40-årene lå fastklemt etter å ha fått et tre over seg.

Tor Høvik

Mannen var bevisst da han ble fraktet i ambulanse til akuttmottaket ved Haukeland universitetssjukehus. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

– Mannen fikk et tre over seg mens han holdt på med skogsarbeid. En nabo som var ute og gikk tur, hørte tilfeldigvis at han ropte om hjelp, og fikk varslet nødetatene, sier innsatsleder Tom Johannessen i politiet.

Brannvesen og politi jobbet i 15–20 minutter før de fikk mannen løs.

– Det ble tatt i bruk løfteputer og motorsag, sier Håkon Myking ved 110-sentralen.

BT har snakket med et vitne på stedet. Han forteller at mannen holdt på med rydding av trær som allerede lå nede da ulykken skjedde. Han var i ferd med å fjerne greiner på et rotvelt, da det slo tilbake, fortellet vitnet.

Politiet sier det var et rotvelt, men vet ikke om veltet kom nå eller om dette var et tidligere rotvelt.