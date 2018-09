Fire biler var involvert i ulykken. Ifølge politiet skal ingen være alvorlig skadet.

Siste: Klokken 20.57 opplyser Vegvesenet på Twitter at tunnelen er åpen for fri ferdsel.

Damsgårdstunnelen er stengt på grunn av et trafikkuhell i vestgående retning, opplyste Vegtrafikksentralen Vest klokken 20.01 torsdag kveld.

Ulykken skal ha skjedd om lag 200 meter før utgangen av tunnelen.

Vaktkommandør i brannvesenet, Helge Lund, opplyser at fire biler var involvert. Fartsgrensen der ulykken skjedde er 80 kilometer i timen.

Politiet: – Ingen alvorlig skadde

– Fire personer var involvert i ulykken, to av dem er sendt til legevakten. Det er ingenting som tyder på alvorlige skader, alle var oppegående, sier operasjonsleder i politiet, Dag Olav sætre.

Politiet vet ennå ikke årsaken til ulykken, utover at en nedbremsing førte til at den bakerste bilen kjørte i de foran.

– Det er en del olje i veien. Nå venter vi på at entreprenøren skal komme og rydde. To av bilene er allerede på bergingsbil, og vi regner med at vi skal få bort alle bilene veldig snart, sier Sætre klokken 20.45.

Styrer trafikklys på Laksevåg

Brannvesenet skriver på Twitter at det er minimale materielle skader på kjøretøyene.

Mens tunnelen fortsatt var stengt opplyste Kjetil Larsen, trafikkoperatør i Vegvesenet, at de styrte lyskryssene rundt Laksevåg – slik at trafikken fra sentrum ble prioritert.

– Det vil gjøre at trafikken glir enklere, sa han.

Følg trafikken på Puddefjordsbroen direkte her: