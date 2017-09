VILLE TIL BUNNS: – Jeg hadde følelsen av at det hadde blitt gjort en urett mot Jostein. Det ville jeg til bunns i, sier Åse Moberg. Tre år etter at sønnen døde har Helsetilsynet konkludert med at sykehuset og ansvarlig lege brøt lovkravet om forsvarlig behandling. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen