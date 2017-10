Den mulige gasslekkasjen på Sletten senter mandag, skjedde på et begrenset område i første etasje på senteret, ifølge brannvesenet.

Helge Helland skulle kjøpe maling på Sletten Fargehandel da alarmen gikk. Han begynte å hoste og det sved i halsen da han kom inn hoveddøren. Konen hans begynte også å hoste kraftig, og de lå merke til flere i samme situasjon.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende. Jeg kjente ingen lukt, det begynte bare å klø veldig i halsen. Det var merkelig og ekkelt, sier Helland.

De ble evakuert fra butikken og senteret, og dro rett hjem. I dag var han tilbake for å fullføre kjøpet av veggmaling.

– Jeg lurer på hva som er årsaken til dette her, sier Helland.

Rune Sævig

Begrenset område

19 personer ble sendt til Haukeland sykehus med forskjellige plager etter å ha vært på Sletten senter mandag kveld. Irriterte luftveier, rennende øyne og forverret allmenntilstand var noen av symptomene.

Ubehaget oppsto i et lite område på senteret, foran en rulletrapp i første etasje, mellom Norli og Sletten Fargehandel.

– Blant annet har vi gått igjennom videobilder fra i går kveld, hvor de ser at reaksjonen er begrenset til det området. De som kjente det fikk det på kort tid. Det var mange mennesker, men det var jo flere hundre folk på senteret. De som var utenfor dette området, ble ikke påvirket i det hele tatt, sier vakthavende brannsjef Kjell Ove Kristoffersen til BT.

– Det skjedde i et nokså begrenset område, i et fellesareal mellom to butikker. Det var ikke så mange som ble sendt til Haukeland, tatt i betraktning hvor mange som var på senteret. Det var den mest travle tiden på dagen, sier senterleder Trude Løvaas på Sletten senter.

Rune Sævig

Kjente fort bedring

Blant dem som ble fraktet til sykehus, var Guri Villanger Vikebø. Hun var på jobb på Norli da hun plutselig begynte å hoste kraftig ved 17.30-tiden.

– Det kom plutselig på meg, og jeg hostet så grådig mye at jeg fikk tårer i øynene. Jeg var tørr i halsen og veldig sår. Så hørte jeg at kundene i butikken også hostet, sier Guri Villanger Vikebø.

Vikebø hostet så mye at hun bestemte seg for å gå ut og trekke litt frisk luft. Etter en stund ble hun sendt lengre vekk sammen med andre som hadde vært på jobb på senteret.

– Vi snakket med ambulansepersonellet, og de ville ta en sjekk av oss. Først undersøkte de oss i ambulansen, men fant ut at de ville sende oss til sykehuset for en grundigere sjekk, sier Vikebø.

Vikebø var den første som ble sendt av gårde til sykehuset. Totalt ble 19 personer lagt inn.

– Det var mange som tok imot oss på sykehuset, og de var veldig hyggelige. Alle kjente veldig fort bedring, og jeg ble sendt hjem klokken 22.30.

Fred Ivar Klemetsen

Vet ikke årsaken

Fortsatt er årsaken et mysterium. Brannvesenet gjorde forskjellige undersøkelser mandag, og står fortsatt uten svar.

De sjekket blant annet med brannvesenet i Oslo, som opplevde en tilsvarende hendelse i 2013 i Mathallen, et kombinert kjøpesenter og restaurantkompleks.

– Da opplevde flere ubehag, og de konkluderte etter lang til at det var ozongass som hadde dannet seg fra fettutskillere. Vi fikk ingen indikasjoner på ozon i går, sier Kristoffersen i brannvesenet.

Det var heller ingen lukt på stedet, slik at de mener å ha utelukket tåregass, ammoniakk og klor.

– Dette er slike gasser som har en så klar lukt at man ville funnet ut av det bare ved å være der. Det er ingen lukt og ingen synlighet i luften, sier Kristoffersen.

16 av de 19 som ble fraktet til Haukeland sykehus, er nå skrevet ut, opplyser Helse Bergen i en pressemelding.

De har heller ikke funnet ut hva som gjorde at personene ble dårlige.

Rune Sævig

– Det var noe i luften

Tirsdag formiddag har politiet gjennomgått store deler av videoovervåkingen, men ikke funnet noen årsak.

– Det er et mysterium, sier førstebetjent Bjørn Helge Skurtveit.

– Hva ser dere etter på videoopptaket?

– Vi leter etter eventuelle personer som har vært innom senteret og utløst dette, eller om det er en lekkasje. Foreløpig har vi få svar. Men vi er helt sikre på at det var noe i luften, siden det var så mange som reagerte samtidig, sier han.