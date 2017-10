Kraftige vindkast skapte flere problemer lørdag kveld.

Før helgen ble det meldt om fare for full storm i fjellet. Kombinasjonen av snø og sterk vind ga økt snøskredfare denne helgen, var beskjeden fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Også ved kysten ble det varslet om sterk kuling og liten storm denne helgen.

En lastebil ble blant ofrene for det forhåndsmeldte været. En lastebil fra Liva transport hadde vært i Bergen og lastet om bord fliser i en båt. På vei hjem til Førde sa det stopp på E39 like utenfor Apaltunnelen i Lindås kommune.

– Sjåføren min forteller at han opplevde ikke at det var mye vind, sier eier av Liva transport, Svein Oscar Lillestøl.

Taket på lastebilen var et såkalt kapelltak. Et hydraulisk tak, som i dette tilfellet besto av en duk festet til et rammeverk med tre stropper.

– Alt var etter forskriftene på taket. Det var rett og slett et kraftig vindkast som gjorde at taket forsvant.

Lastebilen står nå parkert på en parkeringsplass i nærheten. Lillestøl regner med å fikse bilen i morgen. Sjåføren fikk sitte på med en annen lastebilsjåfør hjem til Førde, forteller Lillestøl.

Vinden skapte også problemer for festfolket. 110-sentralen rykket i 22-tiden ut etter melding om et telt som var i ferd med å blåse ned.

– En dame meldte inn at partyteltet var i ferd med å blåse av gårde. Noen hadde tydeligvis ikke fått med seg værmeldingen denne helgen, sier vaktoperatør Arne Corneliussen ved 110-sentralen.

I fjellet skapte et vogntog problemer for trafikken. I 21.30-tiden lørdag kveld meldte en brøytebil inn til Vegtrafikksentralen at et vogntog sperret det ene kjørefeltet på RV 7 i Eidfjord ved Sysendammen i retning Hardangervidda.