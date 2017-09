Ap-leder Jonas Gahr Støre har måttet tåle en sammenhengende nedtur fra nyttår og til i dag. Men han vil fortsette som Ap-leder.

– Jeg er fullt forberedt på å stå på videre, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i partilederdebatten på Stortinget natt til tirsdag.

Han henviste videre til at også andre partiledere har opplevd dårlige valg - og kommet sterkt tilbake, et lite nikk til Erna Solberg. Solberg opplevde selv dårlige valg etter å ha blitt Høyre-leder.

– For tidlig å trekke de endelige konklusjonene, sa Støre da han entret talerstolen i Folkets Hus ti på tolv mandag kveld.

Likevel erkjente Støre nederlaget:

– Vi fikk en knekk i dette valget, men vi ligger ikke nede. Vi kommer kraftfullt tilbake, sa han til partifellene.

Støre lovet at Ap vil opptre konstruktivt i opposisjon i Stortinget.

Støre hilste Erna Solberg, som han kaller en betydelig politiker i Norge.

Han lovet partiet å stå på videre.

– Hver dag i fire år, den perioden jeg nå er valgt til. Vi skal stå på, sa han.

Sitrende spenning

Noen timer tidligere var det sitrende spenning i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo sentrum. Den store konferansesalen er pakket full av Ap-medlemmer. På et rundt bord holder ti unge jenter hverandre i hendene, før salen bryter ut i taktfast nedtelling til den første prognosen for valgresultatet.

Plutselig blir det så stille at man kan høre en knappenål falle. Noen holder seg for munnen. Det er sjokk og vantro.

2017 begynte så bra, med rundt 36 prosent på meningsmålingene. Siden har oppslutningen på meningsmålingene bare dalt.

Prognosene gir partiet 27,5 prosent av stemmene og 50 representanter på Stortinget. Det er i tilfelle seks færre enn i dag. Samtidig puster Høyre partiet i nakken i kampen om å bli Norges største parti.

– Dette er et altfor dårlig resultat for oss, sa nestleder Trond Giske tidlig på kvelden.

På Folkets Hus i Bergen er det kaker i fleng, men ingen kakefest.

Partiets listetopp Magne Rommetveit nekter å gi opp håpet, før alle stemmer er opptelt.

- Vi gir ikke opp håpet

- De første prognosene ser ikke super ut for oss. Vi hadde jo håpet på regjeringsskifte og at Ap i Hordaland skulle få inn fem mandater. Men det er så mye som vipper, at vi gir ikke opp før alle stemmer er telt opp, sier Rommetveit.

Fremfor kakebordet surrer diskusjonen om småpartier og mulige valgutfall.

– Om bare MDG kommer over sperregrensen, kan alt snu, sier en av dem.

Etter at nær 85 prosent av stemmene var talt opp, tydet imidlertid alt på at Jonas Gahr Støre ikke ville klare å erstatte Erna Solberg som statsminister.

Sp og SV seiler opp

Hva var det som traff Ap og Jonas Gahr Støre?

Senterpartiet har fosset frem på målingene med sin kamp mot sentralisering, kommunesammenslåing, nærpolitireformen og forsvarsnedleggelser.

Sp ligger an til nesten å doble oppslutningen fra fire år siden. Samtidig gjør også SV det bra, og partileder Audun Lysbakken har fått mye ros for å ha gjort en god valgkamp.

For Støre er problemet at mye av den økte oppslutningen til Sp og SV kommer fra Ap. Partiet lekker i alle retninger, hår dårlig lojalitet blant egne velgere og følgelig sitter mange på gjerdet.

Nest dårligst siden andre verdenskrig

I sum betyr dette at Ap står i fare for å gjøre sitt nest dårligste valg etter andre verdenskrig. Bare 2001 var verre. Da fikk partiet, under ledelse av Jens Stoltenberg, bare en oppslutning på 24,3 prosent.

Da Ap lanserte sitt alternative statsbudsjett sist høst, inneholdt det skatte- og avgiftsøkninger på rundt 15 milliarder kroner. Om lag halvparten ble hentet fra økt formues- og toppskatt, mens vel fem milliarder kroner var økte avgifter. Netthandel og biler ville blitt dyrere, med Ap-budsjettet. Det gikk de også til valg på.

Vriene frierier

Og så dukket spørsmålet opp om hvem som skal sikre flertall for Aps politikk.

Da Jonas Gahr Støre holdt sin landsmøtetale i april, var det ett oppsiktsvekkende moment mange la merke til: Støre nevnte ikke SV med ett ord i talen, i stedet løftet han frem KrF og Sp.

Noen uker senere, midt i fellesferien, smalt Støre så til med et nytt frieri, og da inkluderte han Venstre:

«Jeg vil finne det naturlig å ha samtaler med Senterpartiet, SV, Kristelig Folkeparti og Venstre for å avklare deres syn på saker og eventuelt regjeringssamarbeid», sa Støre til VG.

Venstreleder Trine Skei Grande slamret igjen døren i ansiktet på Ap-lederen og viste til at «Venstre er et borgerlig parti» og at et forpliktende samarbeid med Ap var utelukket.

Tunge tider for Støre

Dermed var det sådd tvil om hvem Ap og Jonas Gahr Støre egentlig ville samarbeide med på Stortinget etter valget.

Endelig har Jonas Gahr Støre også måttet håndtere mye oppmerksomhet om egen økonomi. I sum ble dette en belastning for Støre.

Til overmål har Ap-lederen ikke hatt noen annet valg enn å kommentere den ene katastrofemålingen etter den andre.

– Det har til tider vært tungt, erkjente Støre i går kveld.

Det har på sett og vis vært en ond sirkel, som på mange måter har vært selvforsterkende. Resultat har vært omfattende lekkasje av velgere, ikke bare til SV, Miljøpartiet De Grønne og Sp, men også til borgerlig side.

Nettstedet Poll of polls har analysert tallmaterialet og mener at når Ap mister to stemmer til partiene på venstresiden, forsvinner samtidig en stemme til borgerlig side. Totalt ble dette en massiv velgerflukt.

– Vi skal evaluere valgkampen grundig når kvelden er over, sier Stenseng ifølge NTB.