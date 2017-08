Problemer med signallys på Myrdal stasjon førte til store forsinkelser for togavgangene mellom Voss og Myrdal lørdag.

Både lokaltog og regionaltog mellom Bergen og Oslo er rammet.

Pressevakt Linda-Theres Trondsen hos Bane Nor som drifter jernbanelinjene, sier det nå arbeides for fullt med å finne feilene.

– Problemet er at vi ikke får signallysene over på grønt. Lysene henger fast på rødt. Nå dirigeres togene manuelt forbi Myrdal. Alle tog går med redusert hastighet, sier Trondsen.

Feilen oppsto ved 09.40-tiden i formiddag, etter at det var blitt utført arbeid på linjen.

Litt før klokken 13 opplyste Bane Nor at trafikken gikk som normalt igjen, men at de reisende fortsatt måtte regne med noen forsinkelser.