Valgeksperten og professoren ble 70 år gammel.

Frank Aarebrot (70) er død. Det opplyser familien til NTB.

Professoren, valgeksperten og bergenseren ble hasteoperert for hjerteinfarkt etter at han følte seg dårlig etter en tur hjem fra England mandag.

Han døde på Haukeland sykehus, og etterlater seg kone og to barn.

– Pappa har holdt sin siste forelesning, skriver Aarebrots barn på hans Facebook-side.

– Han døde stille og rolig med oss rundt seg. Selv om rommet han etterlater seg ikke kan fylles for oss, så gir det oss glede at han kunne gjøre det han elsket helt til det siste, skriver familien videre.

Det siste intervjuet

BT snakket med Aarebrot tidligere denne uken. Da sa han at at operasjonen hadde gått bra, men at han skulle gjennomgå flere, mindre inngrep i dagene som fulgte.

– Jeg hadde mange avtaler nå i valginnspurten som jeg rett og slett ikke får gjennomført. Jeg har fått streng beskjed om å bli sengeliggende noen dager til, og det er jo litt kjedelig. Heldigvis leser min kone alt om valget høyt for meg, sa Aarebrot i intervjuet.

Han fortalte videre at han følte seg dårlig allerede på flyet hjem fra England.

– Den to timer lange flyturen over Nordsjøen var ikke noe festlig. Men det var først da jeg var kommet hjem, og skulle flytte meg fra rullestolen og bort på sengen, at jeg skjønte noe var riktig ille, sa Aarebrot.

Kontaktlegen ble raskt oppringt.

– Hun var ikke i tvil om at det var et hjerteinfarkt og sendte meg i «hui og hast» til Haukeland på akuttavdeling, sa Aarebrot til BT tirsdag ettermiddag, fra sykehussengen.

– Man skjønner jo at noe er galt når det føles som om man har løpt 5000-meteren av å reise seg fra en stol.

Gikk av i april

Aarebrot holdt sin siste forelesning som professor ved Universitetet i Bergen i april i år, etter 40 år ved Institutt for sammenlignende politikk.

Han var en svært populær foreleser. Ved siden av jobben som professor har Aarebrot i mange år også tatt oppdrag som valgekspert i en rekke medier.