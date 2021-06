Redningsaksjon i Bjørnafjorden. Mann og kvinne i 70-årene hentet opp fra sjøen.

Fritidsbåten kantret under trekking av garn.

Redningsskøyten «Kristian Gerhard Jebsen 2» var første ressurs på stedet. Foto: Redningsselskapet

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Nødetatene rykket ut fredag formiddag etter meldinger om en båtulykke utenfor Fusa i Bjørnafjorden.

En båt med to personer hadde gått rundt i forbindelse med trekking av garn. Hendelsen skjedde omtrent 100 meter fra land.

Nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 10.57.

– To personer skal være i sjøen. Vi får melding om at man kan høre én av dem rope om hjelp. Vi vet ikke om det er flere involverte, sa vaktkommandør Drotningsvik da.

To personer plukket opp av sjøen

Klokken 11.14 meldte brannvesenet at to personer ble plukket opp fra sjøen av en annen båt.

Det var en mann og en kvinne i 70-årene som havnet i sjøen, opplyser politiet. Begge hadde på seg flytevest. Ingen av de to skal være skadet.

Klokken 11.30 melder brannvesenet at de har fått bekreftet at det bare er to personer involvert i ulykken. Begge er kommet i land.

– De er våte, men ellers i god behold, skriver politiet på Twitter.

– Fløt med kjølen opp

Hovedredningssentralen ledet redningsaksjonen. Dykkere ble fraktet sammen med helsepersonell i Ambulansehelikopter. I tillegg var brannvesen fra både Os og Fusa med fra land, og to redningsbåter på sjøen.

Det var en annen fritidsbåt som plukket opp de to personene fra sjøen, etter at båten de satt i hadde kantret, forteller Vidar Johannessen. Han er skipsfører på Redningsselskapets «Kristian Gerhard Jebsen 2».

– De ble plukket opp og kjørt inn til et naust. Båten fløt med kjølen opp. Vi snudde den og fikk den inn til naustet, sier Johannessen.

