Én hentet av luftambulanse: – Meldt om stor fart

Fem biler er involvert i en påkjørsel bakfra på riksvei 5 ved Kaupanger i Sogn.

Tre personer er fraktet til sykehus etter ulykken i Kaupanger torsdag. Foto: Ola Weel Skram, Porten

Nødetatene ble varslet om kjedekollisjonen ved Kaupanger i Sogn klokken 10.47 torsdag.

Politiet opplyste først på Twitter at fire biler var involvert, men operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt sier at det er snakk om fem biler.

Ifølge operasjonslederen i politiet er én person hentet av luftambulanse til sykehuset i Førde, mens to andre er hentet med vanlig ambulanse til Førde.

– Ikke livstruende

– De skal ikke være livstruende skadet, men dette er en alvorlig ulykke, sier Algrøy.

Totalt er syv personer involvert i ulykken. Tilstanden deres er ikke kjent.

Totalt fem biler var involvert i ulykken. Foto: Ola Weel Skram, Porten

– Meldt om stor fart

– Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med lysregulering. Altså at de har stått på rødt lys og ventet. Det er meldt at det var stor fart på bilen som kjørte inn i baken på den fjerde bilen i rekken, sier Algrøy.

Føreren av den femte bilen er kjørt i vanlig ambulanse til sykehuset i Førde.

– Den mistenkte i saken er en kvinne i 30-årene, sier operasjonslederen i politiet.

Vaktkommandør Håkon Myking ved 110-sentralen sier at det er store skader på noen av bilene. Brannvesenet har vært på stedet og hjulpet folk ut.

Riksvei 5 ved Kaupangerkrysset var tidligere stengt mellom Manheller fergekai og Sogndal.

Klokken 13.19 er veien åpen for fri ferdsel, opplyser Vegtrafikksentralen på Twitter.