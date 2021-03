Huseier: – Hørte et smell og løp ut

Mandag kveld kjørte en personbil inn i en garasje på Askøy.

En bil kjørte av veien og inn en garasje tilknyttet et hus I et boligområde på Kleppestø mandag. Foto: Eirik Brekke

Klokken 19.38 fikk politiet melding om at en bil hadde kjørt inn et bolighus på Kleppestø. Det viste seg å være en garasje i tilknytning til et hus i et boligfelt.

– Bilen har kjørt ut av veien, gjennom et lite bed og inn i en garasje, forklarte operasjonsleder Stine Mjelde i Vest politidistrikt til BT i 20.15-tiden.

Alle nødetater rykket til stedet.

Ifølge fungerende vaktkommandør Morten Frantzen ved 110-sentralen satt det to personer i bilen.

– De kom seg ut av bilen på egen hånd, opplyste Frantzen til BT i 20-tiden.

Huseier Annlaug Møgster Mikalsen. Foto: Eirik Brekke

Skjønte ikke hva smellet var

Huseier Annlaug Møgster Mikalsen sier til BTs journalist på stedet at hun hadde besøk da ulykken skjedde.

– Vi satt i stuen og snakket da vi hørte et smell. Jeg så ut vinduet og så bilen, så løp vi, sier hun.

Hun har bodd i huset på Kleppestø i 15 år. Garasjen hennes ligger nedfor veien der bilen kom fra.

– Dette har aldri skjedd før, heller ikke når det har vært glatt, sier Mikalsen.

Operasjonsleder Mjelde sier at det er ikke er mistanke om rus.

Alle nødetater rykket til stedet. Foto: Eirik Brekke

Glad det ikke gikk verre

– Det fremstår som udramatisk, sa Mjelde i politiet videre.

I 21-tiden er bergingsbil på stedet for å fjerne bilen.

Huseier Mikalsen er glad for personene i bilen kom seg ut, og det ikke gikk verre.

Hun tror ikke det er store skader på murveggen i garasjen som er innebygget i huset.

Her blir bilen berget . Foto: Per Lindberg