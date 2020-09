Deler ut 10.000 munnbind ved Bybanen

De streikende bussjåførene har kjøpt inn 10.000 munnbind.

Roger Moum opplyser at streikeviljen er stor hos bussjåførene. Foto: Iver Daaland Åse

– Vi deler ut munnbind til passasjerer ved seks stopp langs Bybanen lørdag. Vi har kjøpt inn 10.000 og kjøper 10.000 nye hvis streiken varer, sier Fellesforbundets Roger Moum.

Streikende sjåfører står lørdag ved Bybanen i Byparken, Bystasjonen, Danmarks plass, Fantoft, Nesttun og Lagunen. Der gir de munnbind til dem som ønsker.

– Over 1000 i streik i Bergen

Bussene i Oslo og Viken har stått stille i en uke. Lørdag gikk altså ytterligere 4.500 bussjåfører i syv fylker ut i streik.

Nå er sjåfører i Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark tatt ut i streik. Også store deler av Nordland og hele Kristiansand tas ut. Til sammen blir mer enn 4.500 nye bussjåfører tatt ut i streik. Da vil rundt 8.500 sjåfører være ute i streik, ifølge NTB.

Det er ikke kontakt mellom partene, bekrefter både Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet til nyhetsbyrået.

Moum anslår at 1700 bussjåfører på Vestlandet nå er i streik.

– I Bergen er det snakk om over 1000 sjåfører, sier Moum.

Forventer økt trengsel

Skyss opplyser på sin nettside at ingen av deres busser kjører som normalt.

Bybanen, båt og ferje går som vanlig. Skyss forventer økt trengsel på Bybanen. Både Skyss og Bergen kommune anbefaler at folk ikke reiser, og at de som reiser bruker munnbind, for å begrense smitte av koronaviruset.

Roger Moum sier han opplever at folk skjønner hvorfor sjåførene streiker.

– Lønnen er for dårlig, og mange har denne kjipe arbeidstiden.

– Hvor lenge tror du streiken kan vare?

– Det er opp til arbeidsgiver. Den kan være slutt lørdag.

– Naturlig med opptrapping

De fire forbundene truer med å ta ut samtlige medlemmer, nærmere 12.000 bussjåfører i hele landet, om ikke det blir bevegelse.

– Vi har ikke noen plan nå, men det vil være naturlig med en opptrapping på sikt, sier kommunikasjonssjef Tormund Hansen Skinnarmo i Yrkestrafikkforbundet.

Bussjåførene streiker fordi de mener lønnsforskjellene mellom deres yrkesgruppe og industrien har økt de siste årene. I tillegg legger Fellesforbundets leder Jørn Eggum stor vekt på arbeidstidene til sjåførene, som ofte jobber såkalte delte skift. Det betyr at man har fri uten lønn midt på dagen, noe som Fellesforbundet mener gir opptil 70 timers arbeidsuker.

– 70-timers uker går på helsen løs og gir oss slitne bussjåfører. Når vi i tillegg vet at sjåførene hele tiden presses på tid, og sågar må gå hele arbeidsdagen uten pauser og uten å gå på do, er det en oppskrift på mindre trygghet – både for sjåførene og alle andre i trafikken, sier Eggum til NTB.