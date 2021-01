– Trall litt mer hver dag

Helga Lorentzen er tildelt Omsorgsprisen for sin lange og frivillige innsats for å gjøre hverdagen bedre for eldre pasienter.

På fredag ble Helga Lorentzen tildelt Omsorgsprisen. Hun fikk den for sin lange og frivillige innsats for å gjøre hverdagen bedre for eldre pasienter. Alice Bratshaug