Nå er turistene i ferd med å ta over området, mener bergenskjennere.

Forrige helg publiserte den danske avisen Politiken en anmeldelse av Bergen som reisemål. Anmelder Kristoffer Flakstad skryter av byen, men påpeker samtidig at «Torget og Bryggen er overrent av cruiseturister og store turistgrupper», og at «havneområdet har mistet sin glød».

– Før var Torget et område hvor bergenserne dro og handlet, og det var lokale butikker på Bryggen, sier artikkelforfatter Kristoffer Flakstad til Bergens Tidende.

Han har familie på Vestlandet og har tilbrakt mye tid i Bergen helt siden han var gutt.

– For 15 år siden hadde området fremdeles en slags autentisitet, men nå er det overtatt av turistene, slår han fast.

Frykter negativt stempel

Anmelder Flakstad får støtte fra forfatter og bergenskjenner Gunnar Staalesen. Han tror grensen for hvor mange turister byen har plass til er i ferd med å bli nådd.

– Mye tyder på at den store tilstrømmingen av turister er i ferd med å sette et negativt stempel på byen.

Staalesen tror mange turister vender tommelen ned, på grunn av de lange køene, både på bryggen og for å komme på Fløibanen.

– Ikke har vi toaletter til dem heller, sier han.

Rune Nielsen (Arkiv)

– Koselig med mange turister

Blant dem som daglig opplever turiststrømmen er Katherina Bernhoft, som jobber hos Baker Brun på Bryggen. Hun forteller at det spesielt er rushtid mellom klokken elleve og fire på dagen.

– Det er veldig travelt, og definitivt mest turister i disse periodene. Men det er litt nordmenn også, sier hun.

Bernhoft synes imidlertid bare det er koselig at turistene kommer og skaper litt liv i byen.

Bård Bøe

Flere lokale butikker før

Staalesen og Flakstad tror mye av forklaringen på at nordmenn er fraværende i området, er at det ikke lenger er noen grunn for lokale å oppsøke det.

– Det har nok med byutviklingen å gjøre, siden færre mennesker bor i sentrum og har behov for å handle fisk på Torget, sier Staalesen.

Staalesen forteller at det for mellom 30 og 40 år siden var flere lokale butikker på Bryggen som bergenserne brukte. Nå er det aller meste turistrettet eller restauranter.

– Derfor er det også ganske dødt i disse områdene på vinteren, når turistene ikke er her, sier Staalesen.

Flakstad sier han ble overveldet da han var i Bergen for et par uker siden og så hvor mange turister som var her.

– Jeg hørte lite norsk språk da jeg gikk over Torget og Bryggen, sier han.

Bård Bøe

– Oslo mer autentisk

Blant turistene som er i byen nå i sommer, er irske Paul Mahon og Hilary Jenkinson. De har nettopp kommet til Bergen med campingvogn, etter å ha kjørt gjennom store deler av Europa.

– Det er få nordmenn å se her, sier Mahon mens han ser utover bryggeområdet.

De to har ikke vært i Bergen lenge, og har hovedsakelig bare sett bykjernen og området som omtales av Flakstad.

– Føler dere at turistene får oppleve en autentisk by med lokale innbyggere?

– Vi har nettopp vært i Oslo, og i hovedstaden føles det som om det er flere nordmenn. Men vi har ikke vært her så lenge, så vi får se hvordan det blir når vi beveger oss ut av kjernen, svarer Mahon.

De to turistene tror at trykket i bykjernen kunne vært redusert dersom turistnæringen var bedre på å skilte og gi informasjon.

– I mange andre byer er det lettere å orientere seg om steder å få med seg, sier Mahon.

Bård Bøe

Ikke lov å selge suvenirer

Leder av Fisketorget, Marit Fagertveit, bekrefter at dette er et tema som har vært diskutert de siste årene.

– Det er klart at det er mest turister på Torget i sesongen fra mai til september. Alle er nok ikke fornøyd med situasjonen slik den er i dag, sier hun.

Fagertveit forteller at byrådsavdelingen for byutvikling skal legge frem en ny strategi for Fisketorget i høst.

– Det blir spennende å se hvordan den blir, siden den skal legge føringer for fremtiden. Allerede nå det gjort tiltak, som at det ikke er lov å selge suvenirer på Torget, sier hun.

Ifølge Fagertveit overtok kommunen kontraktene som private selskaper hadde på Fisketorget i 2015. Torgdriften måtte dermed videreføres som den var da kommunen tok over.

– Det er muligheter for å gjøre endringer i driften når kontrakene går ut i 2021, sier hun.