Skogbrannhelikopter kalt ut til brann i Stryn: – For farlig å bevege seg i terrenget

Brannvesenet har fått flere telefoner fra personer som har sett flammer i fjellsiden.

Det er sett flammer i fjellsiden ved Årheimssætra i Stryn. Foto: Datawrapper

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Et skogbrannhelikopter er på vei mot Årheimsfjellet i Stryn, der det er sett åpne flammer i terrenget.

110-sentralen fikk første melding om flammene klokken 06.06. Meldingen kom som en avstandsobservasjon fra motsatt side av fjellet, i Strynebukta.

Langt fra farbar vei

– Brannvesenet har sett åpne flammer i terrenget, opplyste vaktkommandør ved 110-sentralen, Helge Lund like etter utrykningen.

Ved 07-tiden opplyste han at skogbrannhelikopter er kalt ut.

Flammene er observert på avstand, og er langt fra farbar vei. Terrenget er bratt og det er nedfall av stein, forteller vaktkommandøren.

– Det er for farlig å bevege seg i terrenget. Det kommer ikke til å bli satt i verk manuell slukking. Derfor er skogbrannhelikopteret på vei, sier Lund.

– Lite område som brenner

Lund anslår at helikopteret vil være på plass om halvannen til to timer. Det skal ikke være fare for spredning til bebyggelse.

– Det er et lite område som brenner, sier Lund.

Etter de første meldingene om brannen brukte brannmannskaper firhjuling for å forsøke å ta seg frem til stedet. Denne utrykningen er nå avsluttet, i påvente av skogbrannhelikopteret.