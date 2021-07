Hvor beskyttet er fullvaksinerte mot smitte? Kan man bli alvorlig syk? Dette vet vi.

Over 700 fullvaksinerte i Norge er smittet.

Smittevernlege Jan Ove Tryti slo alarm da også vaksinerte ble smittet under utbruddet på utestedet Meat Point i Sogndal.

Flere av de smittede har fått første vaksinedose og én er fullvaksinert, ifølge kommunen.

Nedenfor er noen viktige ting du bør vite om fullvaksinerte og smitterisiko.

Gjennomgått covid-19 og fått én dose med koronavaksine for over en uke siden.

– Vaksinene beskytter rundt 90 prosent, derfor kan 10 prosent av de fullvaksinerte bli syke. Vi vil sannsynligvis kunne oppleve at fullvaksinerte både blir syke, og også dør. Det må vi være forberedt på, sa helseminister Bent Høie under onsdagens pressekonferanse.

Dataene fra Israel tyder på at to doser Pfizer-vaksine gir 91 prosent beskyttelse mot alvorlig sykdom. Mot mild sykdom er tallet bare 41 prosent.

Selv om resultatene er sprikende, er forskerne enige om at to vaksinedoser med rMNA-vaksine gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom og død. Det skriver VG, som omtalte studiene først.

Hva er situasjonen i Bergen?

Bergen kommune har akkurat begynt å registrere hvor mange fullvaksinerte som smittes. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Bergen kommune har ikke eksakte tall, men fungerende smittevernoverlege Kjell Haug sier at de ser eksempler på at folk blir smittet etter å ha blitt vaksinert med én dose.

– Et viktig budskap er derfor at folk som bare har fått én dose, ikke er beskyttet godt nok. Det er nok en utbredt misforståelse at hvis man har fått dose én, så er man i en annen kategori for beskyttelse, men det er man ikke. Det går to-tre uker før man får en beskyttelseseffekt, og selv etter dette er man atskillig mer sårbar for smitte enn hvis man er fullvaksinert, sier Haug.

Han understreker at det er en liten andel vaksinerte som smittes.

– Men den er ikke så liten at vi ikke skal hensyn til den.