Køene vokser i Helse Bergen

Samtidig varsler sykehusledelsen økonomisk kutt.

Eivind Hansen er bekymret over økende ventetider og økt tilstrømming og må samtidig stramme inn pengebruken.

– Dette er urovekkende, sier administrerende direktør Eivind Hansen og peker på en kurve som går rett til værs.

Onsdag fikk styret i Helse Bergen en oppdatering om situasjonen på sykehuset. Her er flere dårlige nyheter.

Kurven som Hansen peker på, viser antallet fristbrudd.

– Her har vi en utfordring. Dette øker mer enn vi ønsker, sier han.

Dobling

I slutten av august hadde 1382 pasienter ventet så lenge at det hadde utløst et fristbrudd. Det er om lag dobbelt så mange som for et år siden.

Ytterligere 729 pasienter vil utløse fristbrudd om en, to eller tre uker, hvis ikke de innen da får påbegynt behandlingen.

Fakta Dette er fristbrudd Pasienter som har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen fristen, har rett til å få tilbud ved et annet behandlingssted.

Sykehuset varsler Helfo pasientformidling som kan hjelpe med å finne et annet behandlingssted. Pasienten får dekket reiseutgifter.

Regning for behandlingen går til sykehuset som utløste fristbruddet. Les mer

Totalt 18.746 mennesker sto på venteliste i Helse Bergen ved utløpet av juli. Oppdaterte tall viser at 171 av dem har ventet mer enn et år.

Køene vokser ved flere klinikker. Hansen sier at han er særlig bekymret for økt ventetid i psykiatrien, både for barn, unge og voksne.

For voksne som trenger psykiatrisk spesialisthjelp, og som fortsatt står i kø, har gjennomsnittlig ventetid økt fra 49 dager for ett år siden til 65 dager. For barn og unge er økningen fra 40 til 48 dager.

I somatikken har ventetiden økt fra 65 til 73 dager.

Varsler innstramminger

Samtidig er Hansen tydelig på at problemene ikke kan løses ved å pøse mer penger inn i driften.

Helse Bergen styrer mot et resultat som er 200 millioner kroner dårligere enn budsjettert.

Årsaken til de økonomiske problemene er mange. Her er hovedpunkter:

Vinterens koronabølge førte til avlyste pasientavtaler og dermed lavere inntekter. Kompensasjonen i revidert nasjonalbudsjett var mindre enn forventet.

Lønnsoppgjøret ble 60 millioner kroner dyrere enn anslått.

Energikostnaden har økt med 35 millioner.

Nye kostbare medisiner er godkjent av Beslutningsforum. Et nytt legemiddel mot lungesykdommen cystisk fibrose koster alene sykehuset 25 millioner.

Haukeland har overtatt palliativ avdeling fra Haraldsplass, men får ikke fullt ut dekket de økte utgiftene.

Investeringer i fare

Styreleder Terje Breivik minner om at 200 millioner i budsjettsprekk er et optimistisk anslag.

– Dårlige resultater på driften får følger. Vi må kanskje utsette viktige investeringer, sier Breivik.

Neste uke skal foretaksledelsen møtes for å diskutere innstramminger.

– Det er mulig at vi må peke ut arealer i sykehuset der vi må gå i ullundertøy, sier Hansen om de økte energiutgiftene.

Ringte pasientene – kuttet køen

Så langt er samtlige avdelinger pålagt å finne måter å jobbe smartere. Her blir Nevroklinikken trukket frem som et eksempel.

Nevrokirurgisk avdeling har begynt å ringe alle nye pasienter. Den nye rutinen har kuttet ventelisten for rygg- og nakkeoperasjoner med 30 prosent.

Nevrokirurgisk avdeling har gjort det som en rutine å ringe opp nye pasienter som er henvist for operasjon i rygg og nakke. Legen får da sjekket om nødvendige røntgenbilder er gjort og, ikke minst, om pasienten virkelig trenger kirurgi.

– Vi har kuttet ventelisten for rygg- og nakkeoperasjoner med 30 prosent, forteller klinikkdirektør Torhild Næss Vedeler og tilføyer: – Dette gir gevinst, særlig for pasienten. De føler seg ivaretatt.

39 prosent av konsultasjonene på avdelingen går over telefon. Nå skal resten av klinikken innføre liknende rutiner.

Resten av sykehuset ligger langt under målsettingen om 15 prosent telefon- og videokonsultasjoner.

– Her har vi en jobb å gjøre, sier Hansen som nå undersøker om bøygen er manglende kompetanse eller utstyr.