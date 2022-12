Podkast: – For å vere ærleg, gjorde det verkeleg vondt i sjela

Byrådsleiar Rune Bakervik (Ap) om å lage budsjett med Høgre. Høyr samtalen i Nokon må gå.

2022 har vore eit uvanleg langt år for Arbeidarpartiet i Bergen. Nokon må gå-redaksjonen inviterte byrådsleiar Rune Bakervik (Ap) til å oppsummere året. Og kva skjer i 2023? No lettar Bakervik på sløret om kva byrådskoalisjon han ser for seg dersom venstresida vinn. Han lanserer òg arbeidsminister Marte Mjøs Persen som ny nestleiarkandidat i Ap.

I tillegg fortel byrådsleiaren om sosiologi-oppgåva han aldri leverte, Brann-kampen han aldri gløymer og julemiddagen han aldri kjem til å ete.

Høyr episoden i spelaren over, eller der du vanlegvis lyttar til podkast.

Høyr i BT-appen | PodMe | Spotify | Itunes

Høyr meir godt lydinnhald i BT-appen (trykk på Podkast-knappen nedst i appen). Last ned BT-appen her.

Du finn òg denne podkast-serien på Podme. BT-abonnentar kan aktivere tilgang til Podme her.