Byens flotteste hotell

I 1897 åpnet Hotel Metropol dørene i Christiesgate. Dette var byens flotteste hotell og stedet hvor alle som besøkte Bergen ville bo.

På slutten av 1800-tallet var Bergen blitt en moderne by med en stor tilstrømming av besøkende. Dette førte til en rekke hotell-etableringer i byen.

Allerede på midten av 1890-tallet hadde byen fått to store hoteller, Hotel Norge og Holdts Hotel, men også en rekke mindre etablissementer. I mai 1897 åpnet dessuten byens nyeste og flotteste hotell – «Hotel Metropol».

Drivkraften bak Metropol var skomakermester William Martin Michelsen. Hotellet var bygget med lånte penger, og det ble ikke spart på noe under byggingen.

Det var den kjente bergensarkitekten Johan Faye, som blant annet hadde tegnet Hotel Norge, som tegnet Metropol, og en lang rekke bergensfirma deltok i byggingen.

Fra «Automaten». Dette var en av de første kafeene i Bergen der man bestilte mat over disk, og den var svært populær. Blant annet var den mye brukt av medlemmene av Bergen Børs Foto: Ukjent, Universitetsbiblioteket i Bergen

Hotellets salonger var ofte i bruk til private selskaper eller når byens innbyggere skulle ha en eller annen form for mottakelse. Her fra en salong i 2. etasje. Foto: Ukjent, Universitetsbiblioteket i Bergen

«Balkons med figurer og utspring paa de utænkeligste steder»

En reportasje i «Bergens Aftenblad» forteller at Hotel Metropol ble åpnet 16. mai, og at det lå plassert i Christiesgate 6–8.

Redaktør Lampe i ukeavisen «Revyen» forteller at Metropol var et førsteklasses hotell som ga både et tillitvekkende og behagelig inntrykk. Bygningen var delvis kledd i grønn marmor og pyntet med gull, spir og stukkaturer.

Fra hotellets flotte spisesal. Denne hadde plass til over 100 gjester og det ble hyppig reklamert for Metropol sitt kjøkken. Foto: Ukjent, Universitetsbiblioteket i Bergen

Velkledde damer utenfor Hotel Metropol rundt år 1900. Det fantes mange meninger om det nye hotellet. Foto: A.O. Svanøe, Universitetsmuseet i Bergen.

Et moderne og førsteklasses hotell

Ved åpningen hadde hotellet 60 værelser med i alt 80 sengeplasser, og byens aviser var begeistret: «Sengene er de delikateste og inbyder formelig Menneskeheden til den evige Hvile», fortalte «Revyen».

Hotellets spise- eller festsal hadde plass til 100–110 personer. Kunstmaler Julius Holck hadde dekorert veggene med ulike malerier, og her var til og med parkett på gulvene.

Foruten den vakre spisesalen var her også en svært så populær «automatcafe» som avisannonsene spesielt anbefalte til lunsj for børsfolk. Her kunne man kjøpe mat over disk, noe som var nytt på denne tiden. Børsmennene møtte da også flittig opp og ble hurtig cafeens stamgjester.

I tillegg til de større salene reklamert også hotellet med flere elegante salonger. En av salongene var byens både fineste og best utstyrte: den hadde «myke halvtommetykke Brüsseltæpper», piano og en stor blomsterprakt, «formelig en hel botanisk Have».

Bennets reisejournal fra 1902 forteller også at Metropol var vakkert plassert og med kun to minutter spasering til Jernbanestasjonen. Det skal dessuten ha vært rimelig etter datidens standard, nemlig to kroner natten.

Byens leiekusker besøkte naturligvis jevnlig Hotel Metropol. I bildet går det fredelig for seg, men Bergens Aftenblad kan fortelle om atskillig mer bråk en oktoberkveld i 1908. Da trengte en gjeng tørste kusker seg inn i kafeen og forlangte øl. Opptrinnet endte i et stort slagsmål der alle kuskene ble arrestert og dømt til bøter på mellom fem og 40 kroner. Foto: Utsnitt av et foto av A.O. Svanøe, Billedsamlingen. UB Bergen Hotell Metropol ble snart et populært sted for ulike arrangementer. I BT 8. desember 1912 reklameres det for et av de mer kuriøse: Frenologen, eller skalleforskeren Sten Frødin innbød til mottakelse i hotellet. Her tilbød han karaktertolkning på bakgrunn av kundenes skaller. Prisen var tre kroner for voksne og to for barn og studenter. Foto: Universitetsbiblioteket i Bergen.

Nye oppfinnelser

En av årsakene til at den bergenske pressen var begeistret for Metropol, var de mange tekniske nyvinningene som hadde fått plass her. Hotellet var for eksempel det første i byen med elektriske heiser. Hotellet hadde både vare- og personheis.

Men her var også en annen nyhet, nemlig elektrisk lys døgnet rundt. I tillegg ble det reklamert med baderom i hver etasje samt vannklosett på det enkelte rom! Ja til og med telefon ble etter hvert installert på hvert rom.

Hotellet reklamerte også flittig både for å ha byens beste billiardbord og for den strålende utsikten fra takterrassen. «Revyen» forteller igjen begeistret at «Hotellets tag er et af de mest henrivende udsigtspunkter i vor by.»

Ulike annonser for Hotel Metropol: Det annonseres for to retters middag til kroner en, man skryter av byens beste billiardbord. Reklamene forteller også om en annen turistattraksjon: Den elektrisk drevne elevatoren eller heisen som fraktet gjestene opp til taket for forfriskninger. Om utsikten fra toppen skriver «Revyen» lyriske: En dag i solglitter og vaarbris er synet herfra af slig betagende virkning, at beskueren kommer til at holde dobbelt af Bergen by.» Foto: Universitetsbiblioteket i Bergen.

Nedturen begynner

Hotel Metropol fikk snart mange stamgjester. I slutten av 1890-årene var for eksempel forsvarsminister Per Theodor Holst fast gjest her.

Opp gjennom årene foregikk det også ulike arrangementer på hotellet. Likevel ble økonomien raskt vanskelig. Sannsynligvis hadde lånene blitt for store og inntektene for små. Allerede i februar 1898 sto det annonser i avisene om tvangsauksjoner knyttet til hotellet, og i juni samme år ble et nytt aksjeselskap dannet. Wilhelm Michelsen satt fremdeles med 50 prosent av aksjene, men styret var nå A.W. Greve, P.A. Michelsen og Waldemar S. Platou.

Den 15. mai 1900 ble Metropol på nytt solgt på tvangsauksjon. Denne gangen ble hotellet solgt til konditor Peder Michelsen etter krav fra sakførerne Faye.

Olaf Evenbye drev Hotel Metropol fra 1912 til det brant i 1916. Foto: Universitetsbiblioteket i Bergen.

Skiftende eierskap og bybrann

Utover på 1900-tallet fortsatte hotellets drift under skiftende eiere. I november 1903 solgte Michelsen hotellet videre til Hansa bryggeri for 250.000 kroner. Hansa var hovedaksjonær frem til 1908, da hotellet ble solgt videre til sogningen Andreas A. Stadheim for 320.000 kroner. Den 1. januar 1909 overtok imidlertid hotelleier Walter driften.

I 1912 var det Olaf Evenbye som styrte hotelldriften ved Metropol sammen med sin søster Thyra. Nå hadde hotellet imidlertid bare 50 rom med mellom 80 og 90 sengeplasser.

Evenbye styrte hotellets virksomhet frem til Bergensbrannen i 1916. Hotellet brant da ned og ble aldri gjenreist. Reguleringsplanen etter bybrannen bestemte nemlig at området mellom Christies gate og Peter Motzfeldts gate skulle brukes til et nytt rådhus.

Rådhuset ble imidlertid aldri oppført her, og tomten sto derfor mer eller mindre tom helt frem til Gulating-bygget ble oppført i 2016.

