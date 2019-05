Nina Ingrid Fossan (62)

– Så lenge det er luft i meg, skal jeg spille trompet. Da jeg var ti år gammel, ville foreldrene mine at jeg skulle bli aspirant i Minde skoles musikkorps. Siden har jeg spilt i flere korps, og er i dag med i både Lungegaardens og Fortunens musikkorps. Jeg øver to ganger i uken med korpsene, og daglig hjemme i tillegg. Selv om jeg har vært med i NM og spilt konserter både her og der, er minnet om da jeg som fjortenåring ble solist for Mindes det aller største som har skjedd. Den fine blandingen av kameratskap og musikalske utfordringer gjør at jeg gleder meg til hver eneste øving.