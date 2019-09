NY HVERDAG: I mai møtte en rekke av FNBs kandidater på galleriet under bystyremøtet for å forberede seg på det som kan bli fremtiden. På den fremste benken sitter Stein Ove Hansen, Maren Hansen, Linda Hansen, Stian Harborg Skare og Christian Rolland. Bak sitter Gunnar van der Meeren, Per Jørgensen, Rune Karlsen, Torunn Beate Remme og Trym Aafløy. FOTO: Marita Aarekol