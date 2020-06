Helsemyndighetene sa det var unødvendig. Likevel ble alle nye innsatte satt i to ukers karantene.

Inngripende smitteverntiltak er innført i strid med menneskerettslige standarder og helsefaglige råd, konkluderer Sivilombudsmannen.

Sivilombudsmannen har blant annet intervjuet ledelsen i Bergen fengsel til undersøkelsen. De innsatte som gitt sine kommentarer kommer fra fire andre fengsler. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

– Mye taler for at mindre inngripende tiltak ville kunne oppfylt det samme formålet om å beskytte de innsatte mot smitte, sier sivilombudsmann Hanne Harlem i forbindelse med fremleggelsen av rapporten.

Mange innsatte i norske fengsler har hatt det vanskelig under koronautbruddet. Det kom blant annet til uttrykk under rettssaken mot rapperen Kamelen, og da BT besøkte Bergen fengsel i mai.

– Vi har registrert at mange innsatte sier at det er tyngre å sone, noe som er helt naturlig når de ikke får besøk, permisjoner eller bevegelsesfriheten de hadde før, sa fengselsdirektør Harald Åsaune til BT da.

– Må ha lovhjemmel

Nå har Sivilombudsmannen kartlagt situasjonen i norske fengsler under koronautbruddet.

De har undersøkt perioden fra 12. mars, da statsministeren annonserte de «sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid», til 14. mai, dagen etter at justisministeren annonserte at innsatte igjen kunne motta besøk.

Resultatet av undersøkelsen ble torsdag overlevert Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Fakta Sivilombudsmannens åtte tilbakemeldinger til myndighetene etter undersøkelsen Inngripende smitteverntiltak, som isolasjon, må bygge på en medisinskfaglig begrunnelse og ha hjemmel i lov. Smitteverntiltakene må tilfredsstille menneskerettslige krav om nødvendighet og forholdsmessighet. Det er behov for klarlegging av de rettslige rammene for inngripende smitteverntiltak fra kommunale myndigheter i statlige virksomheter som fengsler.

Når innsattes hverdag begrenses slik det har blitt gjort under covid-19 pandemien, er det en forutsetning at innsatte får rask tilgang til oppdatert informasjon i et format og på et språk de forstår.

Innkomstsamtale med fengselshelsetjenesten bør gjennomføres så fort som mulig og senest innen 24 timer. Samtalen bør inkludere kartlegging for smitte.

Alle innsatte som er isolert bør tilses daglig av helsetjenesten, uavhengig av årsaken til at de er isolert. Innsatte som er isolert på grunn av påvist eller mistenkt smitte bør tilses av helsepersonell minst to ganger om dagen.

Innsatte må ha mulighet til å ivareta egen hygiene og opprettholde fysisk avstand. Dette forutsetter at de innsatte har egen celle, og god tilgang til toalett og håndvask.

Ved innføring av så vidtgående og generelle begrensninger i kontakten med omverdenen som et besøksforbud, er det avgjørende at myndighetene legger til rette for at innsatte kan opprettholde kontakten med sine nærmeste på andre måter.

Sentrale justis- og helsemyndigheter bør i fellesskap sikre at smitteverntiltak er tilpasset situasjonen til innsatte i fengsel og i overensstemmelse med menneskerettighetene.

Justis- og beredskapsdepartementet bør sikre at tilsynsrådene i alle regionene er gitt kompetanse og kapasitet til å opprettholde en effektiv tilsynsvirksomhet tilpasset situasjonen. Kilde: «Ivaretakelse av innsatte i fengsel under covid-19-pandemien», Sivilombudsmannen Les mer

BT har vært i kontakt med både Justisdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet, men de har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Undersøkelsen kommer med en tydelig beskjed:

«Inngripende smitteverntiltak, som isolasjon, må bygge på en medisinskfaglig begrunnelse og ha hjemmel i lov», fastslår Sivilombudsmannen.

Konklusjonen er nemlig at dette ikke var tilfellet da Kriminalomsorgsdirektoratet innførte karantene for alle nye innsatte og innsatte som ble flyttet fra ett fengsel til et annet.

Høyeste isolasjonstall på fem år

En måling viser at 114 innsatte i norske fengsler 29. april var «helt uten fellesskap med andre».

Dette er det høyeste tallet siden andre tertial i 2015, ifølge Sivilombudsmannen.

Sivilombudsmann Hanne Harlem skriver at smitteverntiltakene har vært i strid med menneskerettslige standarder og helsefaglige råd. Foto: Heiko Junge

«Et stort antall innsatte var underlagt svært inngripende og langvarig isolasjon som karantenetiltak», skriver de om koronaperioden.

Mange av disse var nye innsatte, eller innsatte som nylig hadde blitt overført fra et annet fengsel.

I begynnelsen av april ga Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) beskjed til fengslene om at «alle som innsettes i fengsler med høyt sikkerhetsnivå umiddelbart skal utelukkes i en periode på 14 dager». Uavhengig av om de hadde symptomer eller mistenkt smitte.

Gikk imot Helsedirektoratet

Dette skjedde selv om helsemyndighetene hadde frarådet det uken i forveien. KDI spurte nemlig Helsedirektoratet om en vurdering av karanteneordningen for alle nyinnsatte.

Ifølge Sivilombudsmannen fikk KDI først muntlig tilbakemelding om at tiltaket var problematisk og unødvendig vidtgående. I et brev til KDI 26. mars gjentok Helsedirektoratet frarådingen. I stedet anbefalte de å kartlegge symptomer, mulige nærkontakter og reisehistorikk hos nyansatte.

«Det fremstår som problematisk at Kriminalomsorgen valgte å gå imot så tydelige helsefaglige råd», skriver Sivilombudsmannen.

De peker dessuten på at KDI heller ikke ga fengslene tydelig beskjed om å unngå full isolasjon, utover å skrive at det «bør tilrettelegges for et minimum av menneskelig kontakt hver dag».

«Konsekvensen av dette ser ut til å ha vært et stort omfang av inngripende og langvarig isolasjon», konstaterer Sivilombudsmannen, som konkluderer med at «inngripende smitteverntiltak, som isolasjon, er innført i strid med menneskerettslige standarder og helsefaglige råd».

Manglende testkapasitet

«Blir mye alenetid og lange dager da arbeidsaktivitet er stoppet, føler også på isolasjonsfølelse ettersom besøk er stengt», sier en av de innsatte Sivilombudsmannen har intervjuet til undersøkelsen.

KDI har forklart Sivilombudsmannen at det var tre årsaker til at de innførte karantenetiltaket: Manglende mulighet til å teste nyinnsatte, bekymring for lav kapasitet i fengselshelsetjenesten og bekymring for sårbare innsatte.

På KDIs nettsider sier direktør Lise Sannerud at hun fastholder at å sette nyinnsatte i 14 dagers karantene var en nødvendig beslutning av smittevernhensyn.

– Men de har selvfølgelig kontakt med og oppfølging av ansatte og får mulighet til opphold i friluft. Fengslene har også anledning til å gjøre individuelle vurderinger rundt hvorvidt den innsatte kan få ha noe kontakt med andre innsatte, sier Sannerud.

Lave smittetall

Etter at besøksrestriksjonene er hevet, synes Sivilombudsmannen ordningen er «atskillig bedre tilpasset menneskerettslige standarder».

De roser også fengslene for å ha kjøpt inn nettbrett som innsatte kunne bruke til å snakke med pårørende, samt nye aktivitetstilbud i flere fengsler.

«Det har blitt utvist stor kreativitet i flere fengsler, med tanke på å tilby kompenserende aktivitet», skriver de.

En innsatt som har svart på undersøkelsen, sier følgende:

«Betjentene arrangerer diverse leker, konkurranser, utetrening, bingo, quizer osv.

Veldig fornøyd!»

KDI får også ros for å ha klart å holde smittetallene svært lave i fengslene. Totalt hadde 16 personer, ansatte og innsatte, blitt registrert som smittede da Sivilombudsmannen gjorde opptellingen 19. mai.