Slik holder brannfolk og andre viktige ansatte seg friske

Offentlige etater i Bergen er i kriseberedskap for å holde tjenestene i gang til tross for koronaepidemien.

Brannvesenets hovedoppgave er å være i beredskap for å slukke branner og lignende. Nå er det viktig at mannskapene holder seg friske, slik at brannvesenet ikke blir slått ut av sykdom og karantene. Foto: Odd E. Nerbø

Torsdag sa Folkehelseinstituttet at virusutbruddet nå er en epidemi, og både kommune og stat har innført strenge restriksjoner.

Forbyr besøk

Det forventes at svært mange vil bli syke av koronaviruset, og at enda flere må i karantene eller ha hjemmekontor.

Da er spørsmålet hva som skjer med det som er regnet som kritiske tjenester, dersom mange av de ansatte blir syke eller må i karantene samtidig.

Helse Bergen forbyr blant annet besøk og avlyser planlagte operasjoner.

BT har sjekket med noen av de andre viktige etatene i Bergen.

Viktigste jobb: Ikke bli syk

– Vår viktigste oppgave under koronautbruddet er å holde oss friske slik at vi kan gjøre jobben vår, sier informasjonsleder Trine Sivertsen Sommerlade i Bergen Brannvesen.

Hun sier at brannvesenet jobber kontinuerlig for å opprettholde kritisk beredskap. Siden 27. februar har det vært daglige møter for å legge planer og sette i verk konkrete tiltak for å forebygge koronasmitte.

– Hva gjør dere for å beskytte mannskapene, og sørge for at det er mange nok på vakt og i beredskap til enhver tid?

– Det er satt i verk en rekke strenge hygienetiltak for både beredskapspersonell og andre ansatte. Alle ansatte må vaske og desinfisere hendene når de kommer på jobb og hver gang de går inn i brannstasjonen, samt i løpet av arbeidsdagen. Det er hengt opp spritdispensere ved alle inngangsdører og rundt om i stasjonene, forteller Sommerlade.

Informasjonsleder Trine Sivertsen Sommerlade i Bergen brannvesen Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Stanser hjemmebesøk

Det er kun mannskaper på vakt som får bruke gymsaler og treningsrom på brannstasjonene. Alle treningsapparater desinfiseres før og etter bruk.

– Det er etablert separate innganger for ansatte i ulike avdelinger på hovedbrannstasjonen, og mannskapenes oppholdsrom skjermes fra andre ansatte. Vi har også innført stopp i besøk på brannstasjonene for alle som ikke skal utføre avtalt arbeid her, sier Sommerlade.

Hun forteller også at alle tilsyn i private hjem opphører, men feiing fra tak fortsetter inntil videre som normalt.

– Vi lager alternative vaktplaner for et scenario med mange operative mannskaper i karantene. Det gjør vi også for 110-personell og ansatte i brannforebyggende avdelinger, sier hun.

Sommerlade sier at det finnes detaljerte beredskapsplaner for slike tilfeller, som nå følges.

Kontaktet Heimevernet

Kjetil Rekdal, leder av enhet for fellesoperative tjenester i Vest politidistrikt, bekrefter at de har hatt muntlig kontakt med de to lokale HV-distriktene vedrørende mulig fremtidig behov for bistand.

– Det er i forbindelse med korona-situasjonen. Tidshorisonten er ikke konkretisert.

– Har politiet noen rolle i forbindelse med koronautbruddet? I så fall, hva er den?

– Vi har foreløpig ikke noen spesifikke oppgaver knyttet til korona, men vi er en av flere samfunnsaktører som har en viktig rolle for beredskapen. Vi skal sikre trygghet, lov og orden i en situasjon hvor det forekommer rask økning av smittede.

Kjetil Rekdal er leder av enhet for fellesoperative tjenester i Vest politidistrikt. Foto: Gidske Stark (arkiv)

Politifolk i karantene

– Hva gjør dere for å beskytte mannskapene deres?

– Politiet har satt i gang en rekke smittetiltak for å beskytte egne mannskap. Det handler om ekstra renhold, begrensing av reiser, møtevirksomhet og kursvirksomhet. Vi har også laget en kontinuitetsplan for å sikre at vi har tilstrekkelig personell tilgjengelig.

Flere personer i Vest politidistrikt er satt i karantene som følge av at de har vært i kontakt med andre smittede, eller har vært på reise i smitteområder.

– Jeg er ikke kjent med at noen er smittet, sier Rekdal.

Han sier det er laget en beredskapsplan både i politiet og i Vest politidistrikt for hva man skal gjøre for å håndtere en pandemi. Denne er imidlertid unntatt offentlighet.

Vannbehandlingsanlegget ved Svartediket er ett av mange kritiske anlegg som vann- og avløpsetaten drifter. Foto: Berentsen Rune

Opplæring av flere

Leder for vann- og avløpsetaten i Bergen kommune, Magnar Sekse, sier de nå gjennomgår alle de kritiske delene av virksomhetene.

– Vi ser spesielt på hvordan vi skal gjøre vaktsentralen så robust som mulig. Vi jobber med å kunne betjene den fra hjemmekontor. Vi ser også på opplæring av flere hos oss for å kunne betjene den i en normalsituasjon, samt at vi vurderer hvem vi kan hente inn som reserver.

Ingen møter i VA-etaten

Det er det kommunale foretaket Bergen Vann som jobber med den operative delen av vannbehandlingsanleggene og ledningsnettet. Sekse sier det gjøres tiltak der også for å redusere risikoen for sårbarhet.

– Det er ikke lenger oppmøter i samme rom. Det er ikke daglig fellesmøte. De som jobber på ledningsnettet møtes lokalt i de sonene de jobber. På vannbehandlingsanleggene er det normalt rullering på mannskapene, men det gjør vi ikke nå. Nå er det fast mannskap på hvert anlegg som ikke omgås de andre.

Også BKK drifter viktig infrastruktur. Her fra et anlegg i Samnanger, som forsyner bergensregionen med strøm. Foto: Ørjan Deisz

BKK tidlig ute med tiltak

Konsernsjef Jannicke Hilland sier BKK er satt i beredskap.

– Vi har beredskapsmøter jevnlig. Dette er en situasjon vi tar på største alvor. Hele vår hverdag er basert på leveranse av strøm, vi har en samfunnskritisk oppgave i å opprettholde strømforsyning i denne situasjonen.

Hilland sier de var tidlig ute med kraftige tiltak. For to uker siden påla de hjemmekontor for personer i risikogruppen og karantene for personer. Ingen er foreløpig rapportert smittet.

– Vi har også iverksatt tiltak for å begrense kontakten mellom ansatte og kundene våre. Vi har satt begrensninger for deltakelse på konferanser og strammet inn møter med eksterne.

Beredskap for pandemi

Hilland sier de normalt sett har strenge sikkerhetstiltak knyttet til kraftverk, nettsentraler og produksjonssentraler, men at disse er ytterligere strammet inn. Det er også iverksatt tiltak for operativt personell som energimontører og kraftverksoperatører.

– Vi jobber etter et scenario med pandemi og har en beredskap for det, sier Hilland og påpeker at den ikke er offentlig tilgjengelig.