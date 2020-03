Slik rammes innsatte i fengslene

Får verken besøk eller permisjon.

2020-03

Fengslene er i koronaberedskap i likhet med resten av samfunnet. Foto: Jannica Luoto (Arkiv)

– Vi innfører flere tiltak for å hindre at innsatte blir smittet med koronaviruset, sier Ketil Evjen til BT.

Han er konstituert regiondirektør i Kriminalomsorgen region vest. Evjen har nå ansvar for seks institusjoner med cirka 450 innsatte.

Torsdag la regjeringen frem en rekke tiltak for å begrense spredningen av viruset.

– I likhet med alle andre i samfunnet må også vi gjøre vårt for å hindre at smitten brer seg. Innsatte får nå ikke besøk fra familie og venner, men de får utvidet telefontid, opplyser Evjen.

Før nye personer settes i fengsel, undersøker man om de utgjør en smitterisiko.

Får ikke gå ut

Mange innsatte har såkalt frigang mens de soner. Det betyr at de får forlate fengselet på dagtid for å gå på skole, arbeidstrening eller for eksempel i lære. På ettermiddagen vender de tilbake til fengslene.

– Det er slutt på både frigang og permisjon inntil videre. Derfor får ikke innsatte forlate fengslene slik de gjorde før, sier Evjen.

Han forteller at det er stort fokus på hygiene i fengselet. Hovedoppgaven er nå å sørge for at ingen blir smittet av koronaviruset, samt at de innsatte får sone sin straff eller gjennomføre varetekt på trygt vis.

Ketil Evjen leder Kriminalomsorgen i region vest. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Forsvarere får komme

Flere ansatte er i karantene etter utenlandsbesøk, men ingen er bekreftet smittet. En innsatt har vært i karantene, men den er opphevet.

– Vi spør besøkende som kommer til fengslene, hvem de har vært i kontakt med og hvor de har vært. De som utgjør en smitterisiko, nektes adgang, sier Evjen.

De innsattes forsvarere får besøke klientene.

– Men også advokatene blir spurt om de utgjør en risiko. Gjør de det, slipper de ikke inn, understreker Evjen.

– Vi vil da selvsagt sørge for at advokaten får kontakt med sin klient på annen måte.

– Er innsatte mer isolert nå?

– Vi begrenser noe av kontakten mellom avdelingene, men innsatte omgås hverandre på de avdelinger der de har anledning til det.

Håkon Skulstad er assisterende politidirektør. Foto: NTB scanpix (Arkiv)

Politiet stenger for besøk

Koronautbruddet preger også politiets arbeid. Fra fredag morgen stenges samtlige ikke-kritiske publikumstjenester som krever fysisk oppmøte, foreløpig til og med torsdag 26. mars.

Søknader om pass, anmeldelser, utlendings- og våpensaker rammes av at politiet nå stenger alle publikumstjenester. Det vil også bli gjort færre avhør.

– På lik linje med resten av samfunnet tar vi vårt ansvar i samfunnsdugnaden for å redusere smittespredningen. Alle som kan, skal ha hjemmekontor. Det vil naturligvis være oppgaver som ikke vil bli gjort, men redusert oppmøte er helt avgjørende, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad til NTB.

Politiinspektør Helge Stave og kollegene i Vest politidistrikt får arbeidshverdagen endret. Foto: Geir Martin Strande

Prioriterer alvorlige straffesaker

Lederne i Vest politidistrikt har den siste tiden fulgt med på utviklingen av smitteutbruddet og planlagt for dette. Det siste året har politiet etterforsket flere drapssaker.

Noen av dem er avsluttet, og de tiltalte har fått sin dom. Andre er under etterforskning. Politiet har også en rekke mindre alvorlige lovbrudd som er anmeldt.

– Koronautbruddet får selvfølgelig konsekvenser for vårt arbeid. Vi har en plan for hvilke saker som skal etterforskes i tiden fremover etter utbruddet. Vi kommer til å prioritere de alvorligste sakene, for eksempel drap, alvorlig vold og seksuallovbrudd, sier Helge Stave.

Politiinspektøren leder Felles enhet for etterretning og etterforskning i Vest politidistrikt.