Fra mandag har barnehagene i Bergen normal åpningstid

Foreldrene får lov til følge barna inn i barnehagen igjen, men lekeplassen blir fremdeles delt inn i soner.

Direktør Mimi Bjerkestrand håper på en mer normal barnehagehverdag frem mot sommeren. Foto: Eirik Brekke

Skolene i Bergen åpner for full drift denne uken, mens barnehagene har brukt noen dager ekstra for å sette seg inn i den nye smitteveilederen.

De kommunale barnehagene har frem til nå hatt åtte timers åpningstid. Fra mandag 8. juni vil åpningstiden være som normalt.

– Dersom det er noen barnehager som trenger litt mer tid, kan de vente til 10. juni, men fleste barnehagene vil være åpne som normalt fra mandag av, sier direktør Mimi Bjerkestrand i etat for barnehage.

Må fortsatt ha med seg matpakke

I likhet med skolene inneholder smitteveilederen til barnehagene et system med «trafikklys» og fargekoder som skal gi bedre mulighet til å planlegge for ulike scenarioer.

– Vi går fra rødt til gult tiltaksnivå. For barnehagene sin del betyr det at kohortene blir større. En avdeling kan nå være en kohort, forteller Bjerkestrand.

Hver avdeling må ha faste ansatte og sonene på utelekeplassen bli opprettholdt.

Foreldre får nå følge barna sine inn i barnehagen, men det er viktig med lokale tilpasninger.

– Det viktigste er at man hindrer trengsel. Det er fortsatt mulig å legge til rette for levering og henting ute der det er nødvendig, sier Bjerkestrand.

Barna må fortsatt ta med seg matpakke.

– Vi fortsetter med matpakke enn så lenge. Grunnen til det er at vi trenger å styrke bemanningen i arbeid med barn, påpeker etatslederen.

Ingen smittetilfeller i de kommunale barnehagene

Den største utfordringen for barnehagene er å få på plass tilstrekkelig bemanning.

– På grunn av restriksjonen mellom gruppene, er bemanning den største utfordringen. Inndelingen gjør at vi må ha faste ansatte på hver gruppe. Det jobber vi med å få til nå, sier Bjerkestrand.

Ansatte kan bevege seg mellom kohorter, men man skal begrense antall nærkontakter på grunn av smittespredning. Det er også mulig at to kohorter kan samarbeide slik at ansatte kan ta pauser.

Bjerkestrand roser barnehagestyrerne for sin innsats under koronakrisen.

– De har til stadighet måtte omorganisere driften på grunn av nye smitteverntiltak. Nå håper vi at det kan bli en mer normal barnehagehverdag.

Bergen kommune har ikke hatt noen smittetilfeller i sine barnehager under koronakrisen.

Privatbarnehager tar egne vurderinger

– De fleste av barnehagene i Bergensområdet åpnet med vanlige åpningstider i går. I de få barnehagene som har utsatt åpningen har det vært gjort en kartlegging etter foreldrenes behov, sier regionsleder for Vestland i Læringsverskstedet, Hege Haldorsen.

Åpningstidene for barnehagene har ligget på mellom syv og ni timer, men er nå justert opp til de vanlige ni til ti timene, med variasjon fra barnehage til barnehage.

– Når det kommer til åpningstiden følger vi ikke automatisk kommunenes åpningstid, men har gjort individuelle vurderinger etter barnehagens behov, sier Haldorsen.

Hun legger vekt på at smittevernveilederen fra Helsedirektoratet selvfølgelig blir fulgt, og at barnehagene gjør sitt beste for at både barn og ansatte trygt kan være i barnehagen.

To smittetilfeller

I Akaisa sine barnehager ar de også tatt vurderinger ut ifra hver enkelt barnehage.

– Noen av barnehagene åpnet for fullt i går, og noen gjør seg klare til å åpne for fult på mandag. Alle barnehagene våre har vært åpne i syv timer eller lenger frem til nå, så vi har ikke fulgt samme plan som de kommunale barnehagene, sier barnehagesjef i Akaisa Barnehager, Edle Damm.

I to av barnehagene til Kidsa barnehager fikk ansatte påvist smitte etter de åpnet igjen 20. april.

I likhet med Akasia og Læringsverkstedet, har de hatt egne åpningstider de siste ukene, men gjør som kommunen når det kommer til å gå tilbake til vanlige åpningstider.

– Fra neste uke går vi tilbake til normale åpningstider, og vil ha god dialog med foreldre om hvordan dagene blir organisert, sier daglig leder i Kidsa konsern, Inger Marie Guddal Einan.

Hun håper barnehagene slipper å oppleve smitte igjen, men legger vekt på at så lenge det er koronasmitte i samfunnet, vil det være en risiko for at noen i barnehagen kan bli smittet.